7. 9. 2016 |Jakub Knoll |Ostatní sporty

Během uplynulých olympijských her se jméno sportovního právníka Jana Šťovíčka v českých médiích objevovalo častěji, než tomu bylo v případě některých úspěšných olympioniků. Právě on se snažil pro Martinu Sáblíkovou vybojovat místo v cyklistické časovce. To se nakonec nepodařilo, přesto si však Šťovíček myslí, že měl celý boj smysl.