15. 10. 2016 | ČTK |Zprávy ze světa

Republikán Donald Trump dnes obvinil svou soupeřku v prezidentských volbách Hillary Clintonovou z užívání narkotik. Navrhl, aby se oba před příští televizní debatou podrobili drogovému testu. "Láduje to do sebe, když zrovna neagituje," prohlásil Trump na shromáždění v New Hampshire. Zopakoval rovněž, že Clintonová patří do vězení.