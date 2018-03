11. 10. 2016 | Český rozhlas |Zprávy z domova

ČÁST PRVNÍ. Ještě nevíte, komu dáte hlas v 2. kole senátorských voleb? Tak si poslechněte "senátní superdebaty" Českého rozhlasu, v nichž se tváří v tváří utká všech 27 dvojic, které postoupily do finále boje o horní komoru. Ve třech dílech vám představíme všech padesát čtyři mužů a žen. Co slibují? Co chtějí změnit? Poslechněte si jejich odpovědi a rozhodněte se, komu dáte svůj hlas ve volbách 14. a 15. října.