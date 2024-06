Amerikanista: Poražený stařec Biden a Trumpovy lži. Nerozhodnutým voličům budou stačit videa na sítích

Donald Trump a Joe Biden mají za sebou první televizní duel v boji o Bílý dům. Bidenovi se nepodařilo rozptýlit obavy, že je na prezidentský post příliš starý, soudí v pořadu Jak to vidí... amerikanista Jiří Pondělíček. Naopak Trump se častěji dopouštěl nepravdivých výroků a Biden tak vedle něj působil jako lépe připravený. „Otázka ale je, zda to bude voliče zajímat,“ poukazuje na přízeň nerozhodnutých voličů, kterou potřebují Biden i Trump. jak to vidí Praha/Atlanta 21:32 28. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump a Joe Biden | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Prezident Spojených států Joe Biden a jeho vyzyvatel, exprezident Donald Trump si při příchodu do televizního studia ani nepodali ruce.

„Myslím, že se to ani nečekalo. Od poslední prezidentské debaty při minulých volbách se snad ani nesešli v jedné místnosti,“ poukazuje Pondělíček z Katedry severoamerických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Za vítěze debaty označilo 67 procent diváků americké televize CNN exprezidenta Trumpa, jen 33 procent se postavilo za současného prezidenta Bidena.

„Joe Biden nebyl úplně ve své kůži. Rozptýlit obavy voličů, že je na úřad příliš starý, se mu rozhodně nepodařilo. Z tohoto pohledu je to porážka. Katastrofa to nicméně nebyla,“ hodnotí Pondělíček v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

Biden and Trump responded to questions about voter concerns regarding age and capability to serve during the CNN presidential debate in Atlanta. Watch CNN and follow live: https://t.co/1L1VCZQBWF pic.twitter.com/02QySSSKkj — CNN (@CNN) June 28, 2024

Podle něj je to hlavně tím, že očekávání od Bidena měli lidé ještě výrazně nižší. Republikánská kampaň totiž upozorňuje na Bidenův vysoký věk a zmatenost.

„Očekávání u něj nebyla nijak vysoká. To mu teď může trošku pomoct v tom, že dopad této debaty na preference nebude takový, jak by mohl dojem napovídat,“ vysvětluje.

Do debaty navíc přišel Biden lépe připravený než Trump, i tak se ale dopustil zjednodušujících a zavádějících tvrzení.

„Trumpovi však nemohl konkurovat. Donald Trump skutečně v mnohém lhal a argumentoval nepravdivými tvrzeními. Debatu v tomhle vyhrál Biden, otázka ale je, zda to bude voliče zajímat,“ poukazuje amerikanista.

Nerozhodnutí voliči, které potřebují k urnám dostat oba kandidáti, totiž volební debaty příliš nesledují. „Spousta z nich ani debatu nesledovala celou, stačí jim jen pár krátkých klipů a útržků debaty na sociálních sítích. A záleží, kdo a v jaké formě je bude publikovat,“ soudí Pondělíček.

Bez Bidena?

Spekulace o tom, zda vůbec na nadcházejícím konventu Joea Bidena demokraté nominují, i tak ale možná zesílí.

„Bylo by zvláštní, kdyby Joe Biden svůj mandát neobhajoval. V moderní historii se to nestalo. Technicky možné to ale je. Nejjednodušší proces by následoval, kdyby se Joe Biden vzdal kandidatury sám,“ uznává Pondělíček.

Kritika ale sílí. „Mezi demokraty jsou už minimálně rok slyšet hlasy, že by měl Biden odstoupit,“ připomíná amerikanista.

Také Trump má svoji nominaci jistou. „Šance na to, že by se ho republikánská strana zbavila, neexistuje. Trump má mezi republikány skupinu svých věrných,“ zdůrazňuje Pondělíček.

A to přesto, že i Trump má mezi republikány dost odpůrců. „Není jich málo a samozřejmě ho to Bílý dům může stát, ale vzpomeňme si, jak to bylo v roce 2016, kdy vyšla nahrávka Access Hollywood (na ní se Donald Trump sexisticky a vulgárně vyjadřuje o ženách, pozn. red.). Stranické špičky ho vyzývaly k rezignaci, on to přesto ustál a odliv voličské základny byl jen krátkodobý. Tím méně lze čekat nyní, že by se ho strana snažila zbavit,“ poukazuje.

Soudy kolem prezidentů

Nic na tom podle Pondělíčka nezmění ani fakt, že Donalda Trumpa před pár dny soud uznal vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování obchodních dokumentů, kterými chtěl zakrýt vyplacení pornoherečky za její mlčení před volbami. I tohle spíš republikány spojilo a svorně tvrdí, že je to jen kampaň.

Teoreticky z toho může profitovat Joe Biden. „Bezprostředně po verdiktu byl skutečně zaznamenán mírný posun v průzkumech veřejného mínění směrem k Bidenovi. Otázkou ale je, zda opět nepůjde o dočasný výkyv,“ dodává Pondělíček.

Soudní líčení přitom zasáhlo i do života Joea Bidena, body mu to ale neubírá. Nejde totiž přímo o něj, ale o jeho syna Huntera, který byl závislý na drogách.

„V určitém ohledu reakce Bidena, kdy řekl, že respektuje výrok soudu, ale že svého syna podpoří, mu může naopak některé body přidat v tom smyslu, že je to dobrý starostlivý otec. Jedná se o formální, technicistní provinění, nedošlo k žádnému násilnému činu, takže si nemyslím, že by to Bidenovi mělo nějak výrazně uškodit,“ hodnotí amerikanista.

Výsledek prezidentských voleb tak může koncem léta napovědět akciový index. Zdá se, že platí, že pokud index tři měsíce před volbami roste, tak se obhajujícímu prezidentovi podaří mandát udržet. „Pokud naopak burzovní trh klesá, tak se k moci dostane opozice,“ uzavírá Pondělíček.

