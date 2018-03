20. 6. 2014 |Jiří Hošek |Zprávy ze světa

Ekvádor bude Juliana Assange chránit tak dlouho, jak to bude zapotřebí a jak o to zakladatel WikiLeaks požádá. Prohlásil to ekvádorský ministr zahraničí Ricardo Patiňo. Sám Assange doufá, že po dvou letech snad v dohledné době opustí ekvádorskou ambasádu v Londýně.