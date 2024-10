Na lávce u pardubického nádraží za 300 milionů korun stojí voda. Správa železnic požaduje reklamaci

Správa železnic požaduje další reklamaci lávky přes železniční koridor u pardubického nádraží. Podle mluvčí státní firmy Nely Eberl Friebové se už řadu nedostatků podařilo zhotoviteli opravit. Na lávce za 300 milionů korun se ale stále drží po deštích voda kvůli špatně položenému povrchu. Firma ho tak musí znovu přebrousit a vyspádovat. Bez oprav není možné lávku zkolaudovat. Pardubice 13:51 5. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Správa železnic reklamuje povrch lávky, ze kterého po deštích neodtéká voda a zůstávají na něm kaluže | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Poslední květnový den se lidem otevřela červená lávka přes železniční koridor u pardubického hlavního nádraží. Současně s tím ale začala Správa železnic řešit také první problémy, které provoz lávky provázely. A ani po pěti měsících od jejího spuštění se všechny odstranit nepodařilo.

Někdy jedou, někdy nejedou. Cestující si stěžují na nefunkční eskalátory na nové lávce v Pardubicích Číst článek

Správa železnic doručila zhotovitelské firmě, která lávku stavěla, řadu reklamací. Mezi nimi třeba dokrytování kabelových tras osvětlení lávky nebo zabroušení některých řezů výplní z tahokovu. Většinu nedostatků se už podařilo podle mluvčí Správy železnic Nely Eberl Friebové dodavatelské firmě odstranit. Lávka se ale pořád potýká s vodou, která na ní po deštích zůstává a neodtéká.

„Zhotovitel v současnosti pracuje na přebroušení pochozích ploch, respektive novém vyspádování povrchu, aby se netvořily louže,“ popsala pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál mluvčí, jaké reklamační práce v současnosti na lávce probíhají. „Veškeré úpravy jsou vypořádány v rámci reklamace bezplatně,“ dodala.

Kvůli přetrvávajícím problémům ale lávka není dosud zkolaudovaná. Správa železnic chce počkat až do chvíle, než si bude zcela jistá, že na ní nezůstaly nějaké závady. „Lávka je stále ve zkušebním provozu, po ověření funkčnosti zažádáme o kolaudaci,“ vysvětlila mluvčí s upozorněním, že minimální délka zkušebního provozu je zhruba půl roku.

Nová lávka propojuje nejen nástupiště, ale i nádraží se čtvrtí Dukla | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Problémy s eskalátory

Podle Správy železnic stále přetrvávají také problémy s nefungujícími eskalátory na lávce. Ty nejezdí permanentně, ale rozjedou se až ve chvíli, když k nim někdo přijde a fotobuňka pohyb zachytí. K tomu ale nedojde pokaždé. A důvod? Podle Správy železnic za to mohou lidé, kteří zneužívají nouzového tlačítka.

„Příčinou občas stojících eskalátorů nejsou jejich poruchy. Od zprovoznění lávky jsme zaznamenali jedinou a tu dodavatel obratem vyřešil. V Pardubicích se bohužel opakovaně setkáváme s tím, že lidé zneužijí nouzové vypínání eskalátorů a bezdůvodně je zastaví. V takovém případě musí zastavený eskalátor po kontrole na místě opětovně spustit personál stanice. Během té doby pojízdné schody nemohou sloužit ostatním cestujícím,“ popsal už dříve Radiožurnálu mluvčí Dušan Gavenda.

„Problémy s neoprávněným využíváním tlačítka STOP zaznamenáváme neustále,“ doplňuje po měsících provozu pro iROZHLAS.cz vedoucí komunikace Správy železnic Eberl Friebová.

Správa železnic se stále potýká s problémy kolem zneužívání nouzových tlačítek na eskalátorech. Ty jejich provoz zastaví a spustit je opět musí až obsluha ze stanice | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Překvapivé náklady

Technické problémy ale nejsou jediné, které musela Správa železnic u lávky řešit. Vedení Pardubic například překvapila cena, která se pojí s provozem a úklidem lávky. Za rok bude muset radnice na lávku vynakládat 7,5 milionu korun. Ty mají pokrýt také revize a kontroly eskalátorů či výtahů a náklady na zimní údržbu.

„Lávka je nad trakčním vedením, na koridorové trati, to zvyšuje cenu za údržbu. Úklid byl vysoutěžen za více než tři miliony korun, elektřina za dva a půl milionu,“ vysvětlil serveru Novinky.cz náměstek primátora Jan Hrabal (ANO), který zodpovídá za správu majetku a dopravu. Úklid lávky zajišťuje společnost Chládek a Tintěra Pardubice.

„Nás ta částka provozních nákladů nemile zaskočila, protože se na první pohled může zdát vysoká. Nicméně je potřeba říct, že se jedná o nový provoz a první rok ukáže skutečné náklady. Město pak bude mít možnost si údržbou vysoutěžit samo,“ řekl v květnu ČTK zase náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice/SOCDEM).

LÁVKA PRO PĚŠÍ NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ. V pátek byla slavnostně otevřena lávka pro pěší na hlavním nádraží ČD v Pardubicích. Platba za energie je vyčíslena na 2 260 000 Kč/rok. Proto eskalátory město již v neděli vypnulo? Šetřit se musí! #Pardubice pic.twitter.com/5I6DK7DIDC — Vít Ulrych (@vitulrych) June 3, 2024

Původně byla ve hře také varianta, že by se v rámci modernizace železničního uzlu Pardubice pouze prodloužil stávající podchod tak, aby se dostal až k novému pátému nástupišti. Vedení Pardubic ovládané hnutím ANO ale chtělo, aby se propojilo nádraží i se sousední čtvrtí Dukla. Tu totiž oddělují od nádražní budovy koleje a lidé přes ně přebíhali. Variantu lávky se tak městu podařilo nakonec do návrhu modernizace nádraží prosadit.

Pardubický zastupitel a poslanec Martin Kolovratník (ANO) před rokem pro iDNES.cz odmítl, že by ANO kvůli vzniku lávky na ministerstvo dopravy – tehdy pod vedením Dana Ťoka (ANO) tlačilo. „ANO o to prosilo a argumentovalo – a po posouzení velmi kladné ekonomiky projektu to bylo ze strany ministerstva dopravy schváleno,“ napsal Kolovratník.

Na 300 metrů dlouhé lávce podle Správy železnic už proběhly všechy funkční, protikorozní a zátěžové zkoušky a momentálně je ve zkušebním provozu. Její výstavba vyšla na zhruba 300 milionů korun, 8,5 miliony se na ní podílelo také město. Vláda už v červenci schválila bezúplatný převod nové lávky na město Pardubice, které by se mělo po odstranění veškerých nedostatků o lávku dále starat.

Stojící eskalátory na pardubické lávce, autor videa: reportér David Macháček