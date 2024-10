Ruská ,noční můra’. Kyjev má od Paříže slíbené houfnice Caesar, stíhačky Mirage zatím vyhlíží

Francie má novou vládu. Co to znamená pro další podporu Ukrajiny? Na straně jedné jsou Macronova častá prohlášení k vojenské podpoře Ukrajiny, na té druhé kritika, že v ní Francie zaostává. Navzdory napjaté domácí situaci by v ní však země měla aktivně pokračovat. Ve hře jsou další houfnice Caesar, slíbené stíhačky Mirage ale Kyjev stále vyhlíží. V září nicméně ukrajinští piloti pod vedením francouzské armády dokončili speciální výcvik.

Paříž 6:00 6. října 2024