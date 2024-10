Zemědělská škola v Benešově podala na konci srpna žalobu na ministerstvo zemědělství, zjistil iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Úřad jí odmítl proplatit dotaci více než 1,6 milionu korun na nákup učebních pomůcek pro obor Agropodnikání. Zdůvodnil to porušením zákona o střetu zájmů. Traktor pro výuku autoškoly totiž dodala v roce 2021 firma koncernu Agrofert ze svěřenských fondů někdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO). Praha 5:00 6. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Škola v Benešově zažalovala ministerstvo zemědělství. Kvůli Babišově střetu jí neproplatilo dotaci na traktor

„My jsme postupovali v souladu se zákonem. Museli jsme postupovat podle výsledků výběrového řízení, které formálně za nás připravoval kraj, takže já jsem ani u té výběrové komise nebyla,“ zdůvodnila pro iROZHLAS.cz ředitelka Vyšší odborné a střední zemědělské školy v Benešově Ivana Dobešová, proč se rozhodla bránit před soudem.

Škola měla dotaci čerpat v rámci dotačního titulu s názvem Centra odborné přípravy, který spadá pod ministerstvo zemědělství. Více jak 1,6 milionu korun mělo jít na nákup učebních pomůcek pro obor Agropodnikání od firmy Agri system s.r.o., která je součástí koncernu Agrofert.

Z registru smluv vyplývá, že se mělo jednat o nákup traktoru s návěsem určený pro výuku autoškoly. Smlouvu škola s dodavatelem uzavřela v říjnu roku 2021. Tedy jen zhruba dva měsíce předtím, než skončila vláda Andreje Babiše (ANO).

Právě kvůli němu, respektive kvůli jeho střetu zájmů, ministerstvo nyní nechce dotaci proplatit. Ačkoliv koncern Agrofert má Babiš vložený ve svěřenských fondech, zákon podle úřadu tehdy porušoval.

„Důvodem bylo porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů (…), jelikož příjemce uzavřel smlouvu na veřejnou zakázku s vybraným dodavatelem – společností Agri systém, s. r. o., který byl v době zadání (i následného splnění) veřejné zakázky nepřímo ovládaný veřejným funkcionářem,“ uvedl oficiální zdůvodnění mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

Šéf hnutí ANO a lídr opozice Babiš od počátku jakýkoliv střet zájmů odmítá. Také vedení koncernu Agrofert opakovaně uvedlo, že podniká podle pravidel a v souladu se zákony.

Druhá v řadě

Žalobu podala škola v druhé půlce srpna letošního roku. Že dotaci nedostane, se dozvěděla v prosinci loňského roku. Nesouhlasila s tím a podala proti tomuto rozhodnutí námitky. S těmi ale neuspěla, a tak se obrátila na soud.

Nejde přitom o jedinou školu, která nedostala očekávanou finanční podporu z ministerstva zemědělství. Úřad vedený lidoveckým ministrem Markem Výborným celkem odmítl proplatit více než pět milionů korun.

Vedle benešovské školy jde o zemědělské školy v Poděbradech a Přerově a střední odbornou školu v Horšovském Týnu.

Není to přito první žaloba, kterou ředitelka školy v Benešově podala kvůli neproplacené dotaci. Loni na podzim zažalovala škola ministerstvo pro místní rozvoj. Jednalo se přitom o obdobný příběh, kvůli porušení zákona o střetu zájmů nedostala peníze na traktor s návěsem. Jediným rozdílem bylo, že dotaci tehdy měla čerpat právě z ministerstva pro místní rozvoj.

Vazby na hnutí ANO

Žaloba tehdy zaujala také proto, že škola i její ředitelka má vazby na koncern Agrofert a Andreje Babiše. Dobešová v minulosti několikrát kandidovala za hnutí ANO a dostala se na jeho kandidátce do Poslanecké sněmovny. Loni na podzim ale jakoukoliv souvislost mezi žalobou a vazbami na hnutí ANO kategoricky odmítla.

„Nedělejme z toho politickou kauzu a nepovyšujme věci, které jsou naprosto triviální na věci, které by se daly uchopit jako politické půtky. Domnívám se, že člověk, který řídí nějakou organizaci a je zodpovědný za její financování, má udělat všechno pro to, aby pro ni zajistil finance. Já to prostě udělat musím a nevím, proč to neudělali jiní ředitelé,“ uvedla tehdy v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Škola navíc dlouhodobě spolupracuje s firmami Agrofertu. Na webu je uvedené logo jedné z jeho firem – Agrotec, se kterou zakládala v roce 2011 v Benešově Centrum mechanizace.

Babiš chtěl školu dokonce před více než deseti lety pro svůj koncern odkoupit, jeho nabídku ale hejtmanství v roce 2014 definitivně odmítlo. „Pan Babiš nás navštívil, seznámil se s našimi vzdělávacími programy a moc se mu to líbilo. Chtěl tenkrát, abychom byli školou, která by vytvářela zázemí pro jeho firmy. Ale vedení kraje tehdy došlo k závěru, že jsme perspektivní škola a nemají zájem nás prodat,“ popsala loni ředitelka Dobešová.

Kvůli porušení zákona o střetu zájmů odmítlo proplatit dotace, nebo je vymáhá zpátky, také ministerstvo pro místní rozvoj. Jen ve Středočeském kraji takhle úřad zkrátil dotace za téměř 25 milionů korun. Souhrnně v celé republice jde o zhruba 40 milionů korun.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš od začátku jakýkoliv střet zájmů odmítá. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz