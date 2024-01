Situace v Ekvádoru je jako ze seriálu Narcos. I na tamní poměry je bezprecedentní, soudí politolog

Můžete shrnout, co se teď v Ekvádoru děje?

V Ekvádoru v posledních letech prudce rostla kriminalita, protože se tam začaly nekontrolovatelně rozpínat kriminální skupiny, které obchodují s drogami. Od roku 2017 rostla strmě. To vedlo k tomu, že z toho bylo jedno z hlavních témat předvolební kampaně loňských prezidentských voleb.

Ozbrojenci násilím přerušili vysílání ekvádorské televize. Prezident nařídil armádě boj proti gangům Číst článek

Aby toho nebylo málo, tak jednoho z kandidátů na prezidenta během kampaně zastřelili. Má se za to, že jeho smrt organizovali šéfové dvou kartelů, kteří nyní utekli z vězení. Nový prezident Daniel Noboa, kterému je mimochodem teprve 36, se dostal do funkce i díky tomu, že voličům slíbil, že s kriminalitou skoncuje po vzoru Salvadoru.

Jedním z kroků bylo, že jednoho z bossů narkomafie převezou do jiné věznice, která bude menší a bude tam více pod dozorem. Když ho jeli převézt, zjistili, že ve své cele není. Tím se zpustilo to, co vidíme.

Neutekl navíc poprvé. Na jeho minulém převozu se podílelo asi 4000 vojáků a policistů. Úřady navíc dosud nepotvrdily, jestli z vězení utekl, nebo se v něm schovává. To je pro dokreslení chaosu, v jakém stavu věznice jsou.

#SonDakika: Silahlı kişiler Ekvador TV stüdyosuna canlı yayında baskın düzenledi ve insanları rehin aldı. pic.twitter.com/zupeQ0vPHK — Scytale News TR (@ScytaleNewsTR) January 9, 2024

Vy jste zmínil Salvador, kde vznikla obrovská věznice, do které zavřeli tisíce členů gangů. Obrázky odtamtud proletěly médii asi před rokem. Vypadají ekvádorské věznice podobně?

Rozhodně ne. Problém tamního systému je, že ve věznicích má vláda pouze hodně malou kontrolu. Ve spouště zemí světa mimo Evropu to vypadá tak, že ve věznici vláda kontroluje obvodový perimetr, ale vevnitř si vládnou trestanci do jisté míry sami.

V Ekvádoru se dostali do situace, kdy jednotlivé bloky vězení patřily různým gangům nebo kartelům. Ty se mezi sebou zabíjeli a válčili i ve vězení. Neměli tam jen zbraně, ale i všechno, co vás napadne. Tím pádem jsou věznice hodně neformální, protože šéfové kartelů jsou zavření, ale z věznice dále dělají svůj byznys a žijí podobně kvalitně jako na svobodě.

V Salvadoru převezli dva tisíce zadržených do zřejmě největší věznice na světě. Jde o příslušníky gangů Číst článek

V posledních letech ve věznicích hodně docházelo k násilným potyčkám, při kterých umíraly desítky vězňů. Myslím, že rekord byl asi 130 mrtvých. Dohromady je to asi 500 lidí, kteří zemřeli ve věznicích následkem války gangů.

Snahou vlády bylo věznice reformovat a nejnebezpečnější vězně odvézt někam jinam. Myslím, že prezident Noboa dokonce navrhl, že by jako vězení fungovaly některé lodě a tím pádem by se ztížil útěk. Jeho vzorem je samozřejmě moderní komplex, který vznikl v Salvadoru. Šéfové kartelů jasně řekli, že pokud je vláda do něčeho takového bude chtít přemístit, budou s ní bojovat.

Válka s gangy

Prezident Noboa po úterku, kdy gang vtrhnul do vysílání státní televize, vyhlásil gangům otevřenou válku. V ulicích jsou ozbrojení vojáci a platí zákaz vycházení. Je ekvádorská armáda natolik silná, že může válku proti gangům zvládnout?

Podotknul bych, že nevíme, jestli souslednost byla přímo taková. Celé to vzniklo útěkem jednoho z šéfů kartelu, které bojují mezi sebou. Prezident pak vyhlásil vnitrostátní konflikt 22 gangům. V úterý se také ukázalo, že utekl další z jejich šéfů. Prezident by asi vyhlásil to stejné, i kdyby nevtrhli do televize. Gangy ale už napadly i univerzitu nebo zajaly a popravily policisty, po zemi bouchají bomby, je to úděsné.

Silahlı çetelerin öğrencileri kaçırmak maksadıyla Guayaquil Üniversitesi'ne baskın yapması sebebiyle Ekvador tam bir kaos içinde.



Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın suç patronu Adolfo Macías'ın kaçmasının akabinde Olağanüstü Hâl (OHÂL) ilan etmesi üzerine şiddet sarmalına… pic.twitter.com/odFarPt6yr — Turhan Bozkurt (@TurhanBozkurTV) January 10, 2024

Pokud jde o ekvádorskou armádu, bude to ve své podstatě relativně kvalitní instituce na poměry okolních zemí. Samozřejmě je otázka, jak to chcete měřit. Asi nemá cenu vypočítávat tanky a děla. To v městské zástavbě moc nefunguje. Spíše jde o to, jestli budou mít vůli a chuť opravdu bojovat s příslušníky těch gangů. Já si myslím, že ano.

Obecně se latinsko-americké země v těchto situacích často vztahují k armádě, protože je většinou méně zkorumpována než policie. Také můžete někam poslat posádku z úplně druhé strany země. To má výhodu v tom, že vojákům pak nikdo nemůže hrozit, že když zatknou nějakého chuligána, tak mu povraždí rodinu.

‚Jako válečná zóna.‘ Obchod s drogami v Ekvádoru doprovází stupňující se násilí, gangy unášejí a vydírají Číst článek

Spíš se obávám dvou věcí. První je poslání armády do ulic. Nepřátelství bojovníci nejsou jasně odlišeni, takže strašně stoupá riziko, že zraní nebo zabije civilisty. Druhý problém je, že mohou vyčistit určité území, ale nebude to finální cesta, kterou zlomí narkokartely. Kdyby to totiž šlo, tak se v Mexiku neválčí od roku 2006.

Můžete srovnat současnou situaci s kontextem Latinské Ameriky? Je taková situace v regionu bezprecedentní nebo naopak běžná?

Vidíme boj s narkokartely. Viděli jsme ho v Mexiku, kde stále probíhá, i když utlumený. Je i vedlejším Salvadoru s pouličními gangy. Tam mimochodem úterý znovu prodloužili výjimečný stav. To je důležité pro kontext. Prezident Noboa v Ekvádoru vyhlásil výjimečný stav na 60 dní. V Salvadoru se prodlužuje od března 2022 a počítá se s tím, že bude i celý letošní rok. Tolik k tomu, jak rychle můžeme čekat změny fungování.

Ekvador'daki kaos devam ediyor. Şehirlerin her yerinde silahlı saldırılar ve cinayetler artıyor. pic.twitter.com/HoiSZTEAkh — Reptilian Planet (@reptilianplanet) January 10, 2024

Je to ale i na poměry Latinské Ameriky bezprecedentní. Mnoho čtenářů pravděpodobně vidělo seriál Narcos, kde Pablo Escobar otevřeně válčil se státem. Tento případ je velmi podobný, kartely mají stejnou sílu a strategii. Pokud si někdo chce představit míru násilí, kterou s sebou taková situace nese, první dvě série tohoto seriálu to ukazují dobře. Je to vlastně jen pokračování drogové války, kterou už vidíme několik desetiletí. Jen se přesunula do jiné země.

Politolog Jaroslav Bílek | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Bohužel je otázka, jak to může skončit. V Mexiku vidíme, že se problém nevyřešil. V Salvadoru se sice snížila čísla zabitých, ale jsou ve výjimečném stavu. Ze zkušenosti se obávám, že pouze represe nemůže fungovat. Lidem se musí dát možnost žít smysluplný život, vydělat si peníze a zajistit rodinu legálním způsobem. To v řadě zemí v regionu nefunguje.

My se pohoršujeme nad tím, že Latinská Amerika má problém s obchodem s drogami. Ale kdo je konzumuje, kdo je kupuje, kam se vyváží? Do USA a Evropy. Kdybychom je nekupovali a z USA by se do Mexika nepašovaly zbraně, tak by možná situace byla lepší.