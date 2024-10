Covid přišel dříve, přibývá hospitalizovaných, ale průběh zatím není tak závažný, říká Prymula

Lidi trápí bolesti v krku, horečka a kašel. Nárůst respiračních chorob potvrzují i laboratoře, které minulý týden zachytily až o pětinu víc nákaz. Velký podíl mezi nimi má covid, mezi testovanými vzorky se ale našla i chřipka. „Lidí s covidem v nemocnicích přibývá. Na počátku září jsme byli na mírných desítkách hospitalizovaných, teď tam je s covidem zhruba 300-350 osob,“ říká pro Radiožurnál epidemiolog Roman Prymula. Rozhovor Praha 10:14 6. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemiolog Roman Prymula varuje před nárůsty počtu nakažených covidem-19 | Foto: Petr Topič | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Máme začátek října, dorazila už do Česka sezona respiračních nemocí?

Pokud hovoříme o covidu tak ta sem dorazila nepoměrně dříve než v minulosti – zhruba o 6 týdnů. S covidem jsme se setkávali už během prázdnin, teď je tady poměrně výrazný nárůst. Za ty dva poslední pondělky jsme zaznamenali téměř dva tisíce nových případů. To znamená, že covid dnes dominuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Covid letos dorazil o šest týdnů dříve. Rizikoví pacienti by měli zvážit očkování, doporučuje předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula

U těch ostatních onemocnění, těch závažnějších, je zatím ta situace klidná. Jsou tady naprosto minimální výskyty chřipky, jen asi 1 procento ostatních respiračních onemocnění, jako je RS virus. Ale je tady obrovské procento různých jiných respiračních virů, jako jsou adenoviry, jako jsou klasické respirační viry, se kterými se setkáváme, coxsackie, rhinoviry a prostě celá řada z těchto virů.

Znamená to, že lidí v nemocnicích zatím nepřibývá?

Lidí s covidem v nemocnicích přibývá. Na počátku září jsme byli na nějakých mírných desítkách hospitalizovaných s covidem, teď tam je zhruba 300 až 350 osob, z nichž pouze malé procento je na jednotkách intenzivní péče. Zatím průběhy způsobené těmi novými variantami omikronu nejsou nějak závažné.



Pojďme k očkování, které by mělo předejít případným komplikacím. Kdo by měl očkování zvážit a komu byste naopak podání vakcíny nedoporučil?

V případě chřipky i covidu jsou ty skupiny prakticky identické. Jsou to tedy osoby nad 65 let věku, zejména tam, kde jsou různé chronické komplikace jejich onemocnění – jak respirační, tak i kardiovaskulární. Může jít třeba o diabetes.

Myslím si ale, že těch kontraindikací je naprosté minimum. Například alergické reakce na předchozí očkování. Nebo nějaké akutně probíhající onemocnění, což je pouze dočasná kontraindikace po dobu trvání toho onemocnění.

A jestli někdo zvažuje očkování jak proti covidu, tak proti chřipce, může se nechat naočkovat najednou, nebo doporučujete mezi těmi dávkami nějaký rozestup?

To doporučení dnes je jednoznačně takové, že se může očkovat najednou. Pokud někdo s tím má určitý problém, spíše osobního charakteru, tak to může nějakým způsobem od sebe oddělit. To znamená, nejdřív by se v tuto chvíli mělo nechat očkovat proti covidu, ten už tady je, následně proti chřipce, třeba za 14 dnů.

Rozhovor si můžete poslechnout také v audiu v úvodu článku.