Jiří Prskavec

11. 8. 2016 |Radek Šamša |LOH 2016 Rio de Janeiro

Česko bude mít po středečním bronzovém úspěchu Jiřího Prskavce v šestém dni olympijských her v Riu bohaté zastoupení. V šesti sportech by se mělo představit pětadvacet reprezentantů včetně judisty Lukáše Krpálka, který bude zápasit v kategorii do 100 kilogramů.