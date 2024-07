Vodní slalomář Jiří Prskavec si na loňském mistrovství světa v Londýně zajistil účast na letních olympijských hrách v roce 2024 v Paříži. Projekt Olympijský rok Radiožurnálu se s ním proto vydal hledat vhodný kemp poblíž města Vaires sur Marne, kde se závod pojede. Jak nakonec hledání ubytování pro celou rodinu dopadlo? Kolik stojí bydlení v kempu pro čtyřčlennou rodinu v době vrcholné akce? Vaires sur Marne (Francie) 17:12 15. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Jiří Prskavec loni na podzim využil pobytu nedaleko francouzského Vaires sur Marne, kde se zúčastnil posledního závodu Světového poháru, aby našel vhodné ubytování pro sebe i svou rodinu před nadcházejícími letním olympijskými hrami.

Máme objednaný domek, snad se tam rodince bude líbit. Prskavec sháněl olympijské ubytování i v kempu

Když totiž nemá své dva syny a manželku u sebe, nedokáže podávat ty nejlepší výkony. „Když trávím delší čas někde pryč a oni jsou doma, tak mi jednak chybějí a jednak má člověk pocit, jestli o něco nepřichází,“ popsal vicemistr světa z roku 2023.

„Mareček teď začal mluvit. Každou takovou chvilku, kdy si trochu povídáme, i když to samozřejmě není žádné velké povídání, mám strašně rád. Vím, že toto by mi chybělo, kdybych je třeba tři týdny neviděl. Z psychického pohledu je pro mě dobře, když jsou se mnou,“ uznal.

Ubytování v domku

Při hledání ubytování i s karavanem měl Prskavec při prvním pokusu smůlu, protože v místě byly pouze bungalovy. Navíc ani cena nebyla přívětivá. Český reprezentant by musel pro čtyři osoby za jednu noc zaplatit 1000 euro. „Hodinu jsme se trmáceli autem, abychom zjistili, že je to hodně drahé. I v kempech půjde cena ubytování během olympijských her hodně nahoru. Teď už je jen na nás, abychom našli ubytování, které bude v dostupných relacích pro vodního slalomáře,“ smál se Prskavec.

Jak to nakonec dopadlo? „Máme objednaný domeček. Doufám, že se rodince bude líbit. Jestli se jim tam bude líbit nebo ne, se bude hodně odvíjet od toho, zda se mi bude dařit. Věřím, že mi to půjde pěkně,“ dodal.

