Satková skončila druhá ve finále Světového poháru kanoistek. Prskavce připravila o medaili penalizace

Kanoistka Gabriela Satková skončila druhá ve finále Světového poháru ve vodním slalomu v Seu d'Urgell. Ztratila jedenáct setin sekundy na australskou hvězdu Jessicu Foxovou. Olympijská vítězka ovládla celkové hodnocení Světového poháru, v němž se za ní seřadily Martina a Gabriela Satkovy. Z českých kanoistů byl ve finále jen Jiří Prskavec, který po pátečním triumfu na kajaku tentokrát skončil pátý. Video Seu d'Urgell (Španělsko) 13:42 21. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Satková | Foto: Tonello Abozzi/IPA Sport / ipa-a / IPA | Zdroj: Profimedia

Olympionička Gabriela Satková kvůli účasti na hrách v Paříži startovala jen ve třech z pěti závodů Světového poháru a ke dvěma výhrám v Praze a Ivree v sobotu přidala druhou příčku.

Vicemistryně Evropy Satková na australskou favoritku, která minulý týden v Ivree nestartovala, ztratila ve střední pasáži, kde její manko narostlo na bezmála tři sekundy. Závěrečnou pasáž ale projela skvěle a nakonec se Foxové přiblížila na zlomek sekundy.

Potřetí v sezoně se kanoistka Gabriela Satková zúčastnila Světového poháru, potřetí je z toho umístění na "bedně" . Ve španělském La Seu d'Urgell nestačila jen na olympijskou šampionku Jessicu Foxovou z Austrálie . pic.twitter.com/FTm9NODKNK — ČT sport (@sportCT) September 21, 2024

„Finále se mi jelo parádně. Ze začátku jsem byla trošku nervózní, ale myslím, že postupně jsem se do toho dostala a ta jízda byla v podstatě bez chyby. Sice je to druhé místo, ale pro mě je to velká výhra. Jsem kousíček za Jessicou, což znamená, že se jí postupně trošku přibližuji. Takže pro mě jedině dobrá zpráva,“ radovala se Satková v nahrávce pro média.

Posunula se na třetí místo v pořadí seriálu o bod za sestru Martinu, která dojela ve finále osmá a v celkové klasifikaci těžila z vyrovnaných výkonů. „To (třetí místo) je pro mě příjemné překvapení a taková třešnička na dortu. Mám z toho hroznou radost. Pomohlo mi, že za poslední závod se berou dvojnásobné body. Druhá je moje sestra, takže lepší už to být nemůže,“ pochvalovala si mladší ze sesterského dua.

Gabriela Satková je k nezastavení!



Kdykoliv v letošní sezóně naskočila do závodu světového poháru, skončila na bedně. Ve finálovém klání seriálu v Seu d'Urgell navázala na své předchozí dvě vítězství a nyní bere druhé místo.



V celkové klasifikaci pak obsadila třetí příčku, a… pic.twitter.com/9x7xJAuSjW — Český olympijský tým (@olympijskytym) September 21, 2024

Na dělené páté pozici v Světového poháru se umístila třetí česká reprezentantka Tereza Kneblová, které se podobně jako Martině Satkové sobotní finálová jízda nepovedla. Musela se vracet do patnácté branky a nabrala velkou ztrátu.

Prskavec bez medaile

Prskavec se i na kánoi dostal do finále a jen dodatečně připsaná dvousekundová penalizace na třiadvacáté brance ho připravila o medaili. Na bronzového slovenského veterána Michala Martikána, jenž se v 45 letech vrátil po pěti letech do finále závodu Světového poháru, ztratil sekundu a půl.

„Když jsem vstupoval do závodu, tak bych neřekl, že tady na stupně vítězů mám. Je to vzpruha do zimní přípravy. Páté místo z finále svěťáku beru všema deseti,“ pochvaloval si Prskavec. Závod vyhrál Španěl Miquel Travé. Celkové pořadí SP ovládl v sobotu čtvrtý Slovák Matej Beňuš.

Prskavec sice startoval ve Světovém poháru jen třikrát, ale i tak byl na jedenácté příčce nejlepší z českých reprezentantů v této kategorii. Olympionik Lukáš Rohan, jenž měl rovněž jen tři starty, skončil sedmnáctý. Mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka, který odjel všechny závody, obsadil osmnáctou příčku. Finále v Seu d'Urgell uzavřou v neděli závody v kayakcrossu.