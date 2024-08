Možná poslední závod jen na kajaku, říká vodní slalomář Prskavec před olympijským semifinále

„Asi i díky tomu, že všechny tituly, včetně toho olympijského, získal, tak je víc nad věcí. Ale nechci, aby to vyznělo tak, že se na ten závod nepřipravil na sto procent. Jířa tomu dal v posledním roce maximum,“ říká Jiří Prskavec starší, otec a trenér jedničky světového žebříčku.

„Baví mě to, je to strašně snadné. A když člověka něco baví, tak v tom chce být úspěšný. Přiznám se, že do budoucna bych chtěl být úspěšný v obou kategoriích, ale v tuhle chvíli je to možná poslední závod, který jedu jenom na kajaku. Chci si ho náležitě užít a uzavřít tuhle jenom kajakovou kapitolu,“ hlásí Jiří Prskavec mladší, který měl na olympiádu blízko i v kanoi. Na jaře se na ni hodně soustředil a kajak i trochu upozadil.

„V úvodu sezony byla ta kanoe důležitější a přikládal jsem tomu daleko víc,“ přiznává český reprezentant, který letos před olympijskými hrami závodil v kajaku jen na mistrovství Evropy, kde ve finále dostal padesátisekundovou penalizaci, a na Světovém poháru v Troji, kde ani nepostoupil do finále.

„Dva nepovedené no, dva ze dvou. Ale letos je to opravdu sezona jednoho závodu,“ směje se Prskavec mladší.

Jeho největší závod sezony se na olympijských hrách jede odpoledne, semifinále kajakářů s Prskavcem začne v půl čtvrté, finále o dvě hodiny později. Jízdy obhájce zlata vám Radiožurnál Sport nabídne v přímém přenosu.