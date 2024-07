Už jen ladím formu. Vše jde dobře, hlásí z Paříže Prskavec. Věří, že mu pomůže znalost závodní tratě

Zatímco většina sportovců se teď v Paříži seznamuje se sportovišti pro olympijské hry, pro vodní slalomáře to tak úplně neplatí. Česká reprezentace totiž v areálu vodního stadionu Vaires-sur-Marne strávila poslední předolympijské soustředění. Po následném krátkém pobytu doma se tak čeští slalomáři v dějišti olympijských her vrátili do dobře známých míst. Paříž 15:53 23. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec s otcem trenérem (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kajakář Jiří Prskavec strávil jako obhájce olympijského zlata na soustředění v olympijském areálu opravdu hodně času. V Paříži trénoval až do 12. července a 20. července už byl zase zpátky. „Strávili jsme tady zhruba 40 tréninkových dní. Je to dost. Nebylo to jen kvůli tomu, abychom natrénovali na závodní trati, ale s Jířou jsme zvážili, že ve Francii bude mít větší klid na trénink než v Česku,“ vysvětluje jeho otec a trenér Jiří Prskavec starší.

I když Prskavcovi strávili na stadionu Vaires-sur-Marne tolik času, nehrozí podle Jiřího Prskavce mladšího, že by mu olympijský areál zevšedněl. „Olympijskou atmosféru vnímáme daleko víc než během soustředění. V olympijské vesnici se potkáváme s ostatními sportovci a už to tam dýchá správnou atmosférou,“ říká Jiří Prskavec mladší.

Znalost tratě

Jiná je teď oproti předchozímu soustředění taky skladba jednotlivých tréninků. „Už je to finální ladění formy. Pocit ježdění před odjezdem z kempu nebyl ideální. Člověk už toho měl plné kecky, byli jsme unavení a už to nešlo tak, jak by mělo. Teď už jsme ale přijeli odpočatí a najednou cítíme, že se to zlepšilo. Všechno jde dobře,“ potvrzuje česká medailová naděje.

A ještě v jedné důležité věci se liší současné tréninky v pařížském areálu od těch předešlých. Rozmístění branek už navrhují stejní lidé, kteří pak budou tvořit přímo olympijské tratě.

„Možná si chtějí ještě něco na poslední chvíli vyzkoušet, pokud si nejsou něčím jistí. Není špatné chodit alespoň na jeden trénink denně, abychom si mohli vyzkoušet část trati. Uvidíme, jak bude vypadat závodní trať, ale princip mají stavitelé podobný,“ věří kajakář Jiří Prskavec, že i tato znalost mu může pomoct k obhajobě zlaté medaile z minulých olympijských her v Tokiu. Závod pro něj odstartuje v úterý 30. července.