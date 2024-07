Prskavec na soustředění v Livignu stihl i závod na běžkách. ‚Jeden do roka mi ale bude stačit,‘ směje se

Na soustředění v Itálii strávil Jiří Prskavec necelé tři týdny. Na lyžích naběhal skoro tisíc kilometrů a poprvé v životě si v tomhle sportu zkusil i závod, v Livignu se postavil na start 33. ročníku La Sgambedy.

„Jel jsem, co to šlo. Strašně to bolelo, ale dojel jsem na celkovém 31. místě, včetně elitních závodníků,“ těšilo Prskavce po závodě. Příliš nezaostal ani za bývalou běžkyní na lyžích a dvojnásobnou mistryní světa Justynou Kowalczykovou.

„Dojel jsem minutu za ní, za celý závod jsem ji neviděl. Ale byl bych tady druhá žena, takže to považuji za opravdu skvělý výsledek a asi to nebyl můj poslední běžkařský závod. Jeden do roka mi ale bude stačit,“ dodal se smíchem.

Další den byl i tím posledním, který Prskavec v Alpách strávil, a před sebou měl tak i poslední trénink na běžkách.

„Je to nádherné, když jdeme takhle po ránu a zatím vychází slunce. Teď pojedu prvních pět kilometrů ve stínu, a pak to tam na druhé straně u Forcoly začne vycházet, těším se na to. Dnes se chystám na opravdu hodně kilometrů, tak uvidíme, jak mi to po včerejším závodě půjde,“ těšil se 31 letý vodní slalomář na trať a hned vysvětlil, proč ho čeká dlouhá trasa.

„Skoro celá česká reprezentace ve vodním slalomu sem přijela někdy začátkem prosince. Kluci to tady trochu vyhecovali, pořád se najíždělo víc a víc kilometrů a skončilo to na 102 a půl kilometrech za jeden den. A já si říkal, že počkám, až kluci odjedou, abychom to nehecovali moc, a že to nakonec trumfnu. Dnes je poslední možnost,“ přiblížil soutěživost uvnitř týmu. A výkon svých kolegů nakonec překonal.

„Jsem unavený, ale dal jsem to, 120,39 kilometru. Musíš tam mít nějakou rezervu, co když neřekli všechno,“ směje se Prskavec po návratu ze stopy.