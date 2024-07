Od listopadu do září obvykle trénuje a závodí. Loňský říjen tak byl po skončení Světového poháru v Paříži pro vodního slalomáře Jiřího Prskavce jediným měsícem, který měl do velké míry pro sebe a své blízké v čele s dvouletým Marečkem a čtyřletým Jiříčkem. Sám to nazval otcovskou dovolenou. Část jednoho dne s ním strávil reportér Radiožurnálu Sport v projektu Olympijský rok, který mapuje život českých hvězd před olympijskými hrami v Paříži. Brandýs nad Labem 11:04 17. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Prskavec (archivní foto) | Foto: Radek Vebr | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Bereš to tak, že když jsi zrovna ze závodů doma, tak si to musíš i odpracovat?

Je to tak. Já si to ale užívám doma. Baví mě řezat dřevo, sázet nebo dělat záhonky. Třeba listí je u nás takový nekonečný příběh. Hrabeme ho kromě léta snad celý rok. Mám to docela rád, ale nebaví mě to odvážet a kluci zatím uvezou jen jejich malé kolečko. Už ale i pomůžou, není to, že by se jen pletli.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak vypadá otcovská dovolená u Jiřího Prskavce? Hrabání listí, práce na zahradě a herní aktivity

Jsi teď táta na skoro plný úvazek. Užíváš si to, nebo ti na tom něco nevoní?

Taková ty hektická rána, když něco nestíháme, tak ty mě nebaví. Když se to pak zajede, tak si to docela užívám. Ale zase to mám takhle jenom měsíc. Kluci si ale užívají, že mě doma mají k dispozici.

Marečka máme vyzvednutého ze školky, tak jak bude vypadat vaše odpoledne?

Máme teď dvě hodiny v klidu, tak si budeme asi hrát. Pak půjdeme pro Jiříka.

Co s dětmi děláš nejradši?

Líbí se mi, když děláme nějakou aktivitu, kterou vymyslí. Běhali jsme takovou trať, kterou vymysleli. Všechno se točí kolem branek a eskymáka. Také jsme byli na Tlapkové patrole, tak jsme si pak další den hráli na kino. Vybíral jsem lístky, Jiříček pouštěl kino a Mareček byl divák. Mám rád, když si najdou to svoje. To mě baví.

Je listopad a na zahradě @jiriprskavec rozhodně má co padat. I to (možná ) uslyšíte v pondělí v dalším dílu našeho dokumentárního projektu #olympijskyrok #ohrok2024, tentokrát o období tréninkového volna, tak #poslouchejsport @RadiozurnalS pic.twitter.com/cToAsSaOSh — Jan Suchan (@jsuchan7) November 3, 2023