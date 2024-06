Jediný závod, který se může rovnat s olympijskou atmosférou, těší se Rohan na Světový pohár v Troji

Už v pátek odpoledne začíná Světový pohár vodních slalomářů v pražské Troji. Pro trojici českých olympioniků Jiřího Prskavce, Lukáše Rohana a Antonii Galuškovou půjde zároveň o generálku před letními hrami v Paříži. Do dalšího závodu už za zbývající měsíc a půl nenastoupí. Praha 7:14 7. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Rohan | Foto: Iva Roháčková

Vodní slalomáři prožijí takový malý olympijský test. Na domácím Světovém poháru v Troji si před hrami v Paříži vyzkouší, jaké to je závodit pod tlakem a ve výborné atmosféře.

„Věřím, že si diváci najdou cestu do Troji. Beru to jako dobrý trénink před olympiádou, protože závody Troji, to je jediný závod vodního slalomu, který se může rovnat s olympijskou atmosférou, která asi v Paříži bude,“ říká Lukáš Rohan a hned vysvětluje, proč si to myslí. Vždyť olympijský areál na předměstí Paříže je mnohem rozlehlejší a pojme podle oficiálních údajů 12 tisíc fanoušků, zatímco na vltavském břehu se jich můžou tísnit tak dvě tisícovky.

„Ono to zní jako velký rozdíl, ale reálně ty lidi v Troji sedí dva metry od vás, někdy i blíž, a když tam mlátí do těch reklam, tak to na olympiádě v Paříži nezažiju. V tomhle je to skvělý trénink a miluji to,“ těší se Rohan.

A atmosféra domácího prostředí vyhovuje i Prskavcovi. „Je dobré si vyzkoušet, jestli to člověk pořád v sobě má. Jen se ujistit, jestli je schopný jezdit pod tlakem,“ navazuje na Lukáše Rohana další medailista z minulých her v Tokiu, dokonce zlatý, Jiří Prskavec.

Příprava vrcholí

„Co se týče formy, tak teď fakt dřu, rozhodně nebudu ve formě, jsem unavený. Bude to bolet, to vím už teď,“ dodává Prskavec, takže i výsledek bude brát s rezervou.

Nicméně před poslední olympiádou domácí Světový pohár mezi kajakáři vyhrál. A totéž se povedlo v kategorii kanoistů Lukáši Rohanovi, což ho před cestou do Tokia hodně nakoplo.

„Bylo to tak, ale tehdy jsem byl v jiné pozici. Tehdy mě to vítězství posunulo do povědomí, že mohu jezdit s nejlepšími. Já to tušil, ale tímhle jsem si to potvrdil. Teď už to úplně nepotřebuju, a když se mi to nepovede, tak mě to tolik nerozhodí. Samozřejmě bych ale chtěl být mezi nejlepšími, proto ten sport dělám,“ porovnává Lukáš Rohan, který bude v pátek v Troji v akci stejně jako ostatní kanoisti a kanoistky. Startuje se kvalifikací před půl druhou odpoledne.