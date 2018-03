8. 9. 2015 | mkp, Tea Parkanová |Ekonomika

Německá síť hobbymarketů OBI by už brzy mohla převzít většinu prodejen rakouského konkurenta Baumax. Věřitelé Baumaxu se dohodli na odepsání 40 procent dluhu firmy. Baumax se dostal do hluboké krize kvůli zhoršení situace na trhu s bydlením a po expanzi do východní Evropy.