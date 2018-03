kvalifikace mistrovství světa

9. 11. 2016 |Jan Suchan |Fotbal

Na pražské Letné proti Severnímu Irsku ani v ostravských Vítkovicích proti Ázerbájdžánu to s počtem fanoušků nebyla žádná sláva. Řada míst zůstala prázdná, na Letné dokonce polovina. Změnit se to pokusí česká reprezentace na stadionu s největším počtem sedaček v republice. Do dvacetitisícového Edenu mají nalákat diváky mimo jiné i youtubeři.