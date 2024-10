Z lékáren zmizel framykoin. Výpadek antibiotické masti řeší někteří lékárníci vlastní výrobou

Antibiotická mast framykoin, hojně používaná k léčbě drobných poranění, není ve většině lékáren k sehnání. Někde už ji nemají vůbec, jinde počítají poslední kusy balení. Podle lékárníků už ji nejde ani objednat. Potíže hlásí lékárny po celé zemi. Praha 10:07 31. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Framykoin je obtížné nahradit, přiznává to na svém webu i Státní ústav pro kontrolu léčiv (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel spravuje tři zařízení na severu Moravy a všechna jsou podle něj bez léčiva. Přitom ještě v úterý v noci podle něj bylo u distributorů 278 balení. Teď už tam ale není žádné.

„Framykoin mastička je omezeně dostupná. Jako normu máme mít čtyři krabičky na týden, teď máme nulu, prostě je neseženete,“ říká Hampel.

Potvrzuje to i Aleš Nedopil, který vlastní čtyři lékárny v Praze a okolí. Ve dvou z nich sice lidé ještě pár krabiček najdou, v dalších už ale zejí šuplíky s framykoinem prázdnotou.

„Mastička je již označena Státním ústavem pro kontrolu léčiv jako nedostatkové léčivo. To znamená, že už jsou limitovány nákupy pro lékárny. Poslední nákup jsem dostal 22. srpna," uvádí.

Výroba alternativy

S částečným řešením výpadku přicházejí někteří lékárníci, kteří začali mast vyrábět svépomocí. Pokud tedy mají potřebné substance. Tuto možnost svým zákazníkům nabízejí některé lékárenské řetězce, stejně jako malá zařízení. „Vyrábíme ho sami a stahují se k nám lidé z široka daleka,“ popisuje například pražský lékárník Aleš Nedopil.

Nemohou to však dělat všechny lékárny. Například proto, že ne vždy jsou k sehnání substance, ze kterých se dá mast umíchat, což přiznává i lékárník Nedopil: „Tak jak to bývá, buď je to nedostatek nějaké ze surovin, anebo výrobce odmítá za cenu a úhradu léčivo vyrábět.“

Jedním z důvodů, proč framykoin chybí, je příliš nízká cena, kterou Česko za přípravek platí. Lékárníci se ale shodují na tom, že vypadává z trhu stále častěji a jeho dodavatelů postupně ubývá, stejně jako výrobců jeho alternativ.

„Lokální antibiotika posledních deset let pořád vypadávají. A to není jenom framykoin, to jsou i jeho alternativy. Řada léků, které měly podobný účinek, se přestala vyrábět,“ upozorňuje farmaceut Josef Suchopár.

Framykoin je obtížné nahradit, přiznává to na svém webu i Státní ústav pro kontrolu léčiv. Jeho ředitel Tomáš Boráň ale dodává, že alternativy pořád existují, a v některých případech může být řešením právě podání jiného přípravku.



„Pacientům doporučujeme, aby se obrátili na svého ošetřujícího lékaře, který na základě jejich zdravotního stavu může navrhnout alternativní léčivý přípravek, například s obsahem antibiotika pro kožní podání,“ uvádí Boráň.

Tato možnost ale může být limitovaná potřebami pacienta. Nelze ji využít například u lidí, kteří jsou na látky v náhradním přípravku alergičtí. Nebo tam, kde se jiné antibiotikum nesnese s dalšími léky, které člověk užívá.

Podle Tomáše Boráně se farmaceutická firma odvolává na problémy s výrobou framykoinu. Výpadek má být do poloviny listopadu, bližší informace ale nemá.