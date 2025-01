Kardiolog Neužil: Dostat potřebnou péči je v Česku snazší než jinde ve světě. Příliš se podceňujeme

Bez korupce i bez zaháčkování finančními zájmy se Češi mohou dostat ke specializované zdravotní péči – a měli by na to být hrdí, myslí si odborník na srdce Petr Neužil. Ze zkušenosti s pacientkou říká, že v kanadském Vancouveru není kardiolog dostupný. „Ani americký zdravotní systém nemusí být dokonalý. Špatná medicína tam umí být – je hlídaná právníky, ale právníci jsou tam velmi aktivní proto, že na tom umí hodně vydělat,“ popisuje Neužil. Host Lucie Výborné Praha 0:10 26. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Petře, já jsem se dívala do tvé knihy V hlavní roli srdce a našla jsem si tam citát. „Naše prďácké životy plynou v rámci současného všudypřítomného nárokovaného blahobytu jen tak, jakoby mimochodem. Žijeme, jako bychom nikdy neměli zemřít.“ Odkud se vzalo toto konstatování? Ze sálu? Z konfrontace s pacienty a pacientkami?

Z mojí hlavy.

Já vím, ale něco tě k tomu dovedlo. Žijeme si příliš dobře? Chováme se blbě?

Moje přemýšlení mě k tomu vedlo. Ale je to logický obranný mechanismus – přece nebudu přemýšlet každých pět minut, že umřu nebo že můžu umřít a že si musím upravit svoje filozofické myšlení nebo náhled na život.

Já bych řekl, že si máme uvědomovat, že život není nekonečný a že máme některé věci řešit tak, že jsme smrtelní. Já bych pochopil, že to je tak zařízené od Boha, abychom si mozky nezatěžovali. Ale mně se ta formulace líbila, v té větě je mnoho: ten nárokový blahobyt, optimistický náhled na život, že je potřeba.

A samozřejmě si myslím, že si někdy máme uvědomovat, že nemáme být tak kategoričtí vůči druhým a že se máme chovat tak, abychom druhého i pozitivně motivovali. Kontext společnosti je v té větě zúročen, řekl bych.

Já jsem si o tobě četla a přečetla jsem si nádhernou větu: „Celý život zasvětil klinické práci a výzkumu v oboru srdeční elektrofyziologie.“ Mě na tom chytlo to slovo „zasvětil“ – ty jsi také autor, víš, co slova znamenají. Je pro tebe kardiologie svatá věc?

Asi ani ne. Zasvětil? Řekl bych obětoval, věnoval... zasvětil je takové religiózní. Myslím si, že si musíš říct, jaké máš v životě priority. Ty jsi také zasvětila celý svůj život rozhlasu.

I kardiolog musí být profesně dokonalý. Já bych řekl, že snaha o dokonalost, o vyniknutí v profesi, přece není sprosté slovo. Člověk má mít ambici: Lendl také chtěl být první tenista na světě a bylo mu celkem jedno, jestli dostane dva miliony, dvacet nebo sto milionů dolarů – ale prostě ten pocit, chci být první.

Moje ambice nebyla: já osobně, Neužil. Moje ambice v posledních 20 letech byla emancipace českého prostoru. Když si srovnáš úroveň zdravotnictví, třeba včera jsem měl pacientku Čechokanaďanku, která je v Kanadě etablovaná a je to velmi intelektuální dáma. Já jsem jí říkal: tak se domluvíte s léčbou v Kanadě. Ona: Vancouver? Tam není žádný kardiolog, já žádného nenajdu.

A tak zjistíš, že v té problémové zemi, kterou každý z nás kritizuje... My jsme mistři v tom, jak se kritizujeme, jak se neumíme ohodnotit. Češi jsou fantastičtí, protože se neumí ohodnotit. Já si myslím, že to je celý problém: že my se podceňujeme, místo abychom se zvýrazňovali.

My jsme vždy byli obranáři, přežili jsme tím, že jsme se bránili. Umíme se bránit v hokeji a když máme dobrou obranu, občas dáme nějaký gól a vyhrajeme, že ano. Ale prostě jsme obranáři mentálně a musíme být útočníci. A je potřeba změnit mentalitu českého národa.

Já v tomto vidím problém a myslím si, že to souvisí s profesí. Přece není sprosté slovo, když jsi v profesi dobrá, snažíš se vyniknout, a tím strháváš ostatní.

Rozumím. Ještě k té Kanaďance: Ty ses někde nechal slyšet, že máš kamaráda, který má i pacienty z Hollywoodu. Směřuji k tomu systému, který je evidentně v Kanadě, podle toho, co jsi říkal, i v Americe.

Ale Amerika a kanadský systém je úplně jiný. Americký systém, když se zaplatí, je dobrý. Ale i americký zdravotní systém nemusí být dokonalý. Ta malpractice, špatná medicína tam umí být, ale samozřejmě je hlídaná právníky, že ano. Ale právníci jsou tam velmi aktivní právě proto, že na tom umí hodně vydělat.

My se v českém zdravotnictví také bojíme právníků, ale na druhou stranu právník ví, že na tom tolik nevydělá, respektive obrat peněz není tak velký. V Americe se na zdravotnictví dá hodně vydělat.

Já směřuji k tomu, že i nejslavnější hollywoodské hvězdy mohou být špatně léčené.

To jsem jednou řekl a vím o tom své. Je to zase ambicí lékaře či lékařky: pokud budu family doctor, praktický lékař třeba Sharon Stone nebo Nicolase Cage – což jsou pacienti, kteří dochází k mému kamarádovi, shodou okolností – jejich praktický lékař si je bude držet a maximum aktivit bude chtít dělat on, protože on za to má peníze a nepustí to dalšímu specialistovi, protože by přišel o peníze.

Ale v určité fázi může prokaučovat chvíli, kdy to musí dát svému kolegovi, který třeba zavede stimulátor a pacienta správně zaléčí. Takže tam k té malpractice může docházet jenom tím, že chci na pacientovi vydělat.

Zkrátím-li to, jsme na tom fakt dobře, ve srovnání s Američany.

Obecně se mluví o dostupnosti zdravotní péče, je to hezké spojení. Já si myslím, že skutečně máme dobrou, neříkám vynikající, ale máme dobrou, prakticky luxusní úroveň dostupnosti zdravotní péče.

Ještě jedna důležitá věc. Je hrozné, co musím teď říct a vím to stoprocentně od kolegyň a kolegů ze Slovenska. Není vůbec jednoduché se na Slovensku dostat ke správné specializaci. Pokud tě má někdo ke specialistovi odeslat, je to problém.

Dokonce bych řekl, že v ČR není nutná korupce k tomu, aby ses dostala na správné místo. Prakticky vymizela, neříkám úplně kompletně, ale velmi výrazně se omezila nutnost úplatků, protože my léčíme z principu. Mě nezajímá, jestli dostanu nějakou obálku do šuplíku. Mě zajímá atraktivita toho pacienta. Nejsem žádný idealista, ale myslím si, že skutečně je to tak, že i z velmi vzdálených regionů se pacient skutečně dostane tam, kam se má dostat.

