Slovenští lékaři na barikádách

Když se slovenský premiér Robert Fico léčil po květnovém atentátu v banskobystrické nemocnici, vládní představitelé o ní mluvili v superlativech. Zachránit život premiéra je pochopitelně výkon, za který by se nemuseli stydět ani nikde jinde. Pár měsíců přešlo a banskobystrická nemocnice je znovu předmětem velkého zájmu. V žádném jiném zdravotnickém zařízení na Slovensku totiž nepodalo v posledních týdnech výpověď tolik lékařů jako právě zde. Komentář Bratislava 16:30 20. prosince 2024

Také oni se přidali k celorepublikovému protestu a spolu s dalšími více než 3300 lékaři požadují lepší podmínky pro svoji práci. Vědí, že jejich hromadné výpovědi jsou krajním řešením. Ale z jejich pohledu asi jediným způsobem, jak upozornit na tíživou situaci slovenského zdravotnictví.

Vláda zatím nevyvinula žádné aktivity, aby na jejich požadavky reagovala a celou situaci uklidnila. Premiér Robert Fico dal dokonce opakovaně najevo, že to není „premiérské téma“ a dal od problému ruce pryč.

Slovenský parlament navíc přijal v reakci na lékařské protesty zákon, podle kterého v mimořádné situaci lékaři ve výpovědní lhůtě pracovat jednoduše musí, i když mají nadpracovaných dostatek přesčasů.

Obě strany sporu neprojevují vůli ustoupit a celá záležitost se zdá neřešitelná. Protest lékařů má přitom i další rozměr. Nejde jim pouze o vyšší platy, tímto způsobem dávají najevo také nesouhlas s plánovanou přeměnou nemocnic na akciové společnosti.

Protestující se obávají, že tím se vytvoří předpoklady, aby do nich v budoucnu mohli vstoupit strategičtí investoři, ať už domácí – kde těch hráčů zase není tolik – nebo zahraniční.

A že konečným výsledkem mohou být nemocnice, které budou poskytovat pouze služby, které z pohledu těchto investorů vydělávají, ty ostatní jednoduše zruší.

Právě proto možná reaguje resort zdravotnictví tak podrážděně. Protesty vnímá jako tlak ze strany lékařských odborů a jejich snahu o zasahování do výlučné působnosti ministerstva.

Vytvořit podmínky

Pokud má stát zájem na tom, aby zdravotnictví fungovalo, musí na to vytvořit podmínky. Nutným předpokladem pro to ovšem je, aby udržoval základní dialog s těmi, co ve zdravotnictví pracují: s lékaři, sestrami a dalším personálem. I za cenu ústupků.

Slovensko se už dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů. Masivně odcházejí za lepším do České republiky, nebo ještě dál na západ. Stát jim v tom nemůže bránit. Může akorát vytvořit takové podmínky, aby je dál držel na Slovensku.

Vůbec ale není přípustné, aby stát vystupoval z pozice síly a nutil pracovat ty, kteří pracovat nechtějí.

Starý bonmot říká, že vyspělost státu se nepozná podle množství vyrobené oceli, ale podle toho, jak funguje jeho zdravotnictví. To například během socialismu moc nefungovalo, kdo nedal úplatek, nebo neměl někde známé, kteří by mu zajistili péči, ničeho nedosáhl.

Tento systém na Slovensku bohužel nikdy úplně nevymizel. Teď k tomu ještě budou chybět lékaři.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu