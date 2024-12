Lékaři na Slovensku podávají výpovědi. Pacienti se už potřetí bojí, co s nimi bude, hodnotí exministr

Více než 3300 lékařů z celého Slovenska podalo výpovědi, a protože mají nadpracováno příliš mnoho předčasů. Vláda Roberta Fica (Směr) proto přijala usnesení, že může vyhlásit mimořádnou situaci a k práci je donutit. „Obě strany zatím stojí pevně na barikádách. Nejhůř jsou na tom pacienti, tedy ti, pro které tady zdravotnictví je,“ kritizuje pro Český rozhlas Plus Rudolf Zajac, bývalý ministr zdravotnictví ve vládě Mikuláše Dzurindy. Rozhovor Bratislava 12:00 10. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékaři zdůrazňují, že jsou ochotní výpovědi stáhnout, pokud se začnou plnit jejich požadavky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lékaři zdůrazňují, že jsou ochotní výpovědi stáhnout, pokud se začnou plnit jejich požadavky. A ministr zdravotnictví Kamil Šaško (Hlas) tvrdí, že většina těchto požadavků byla splněna, anebo se plní. Jaké informace máte vy?

V zásadě šlo o to, že Robert Fico z ničeho nic vyhlásil, že nemocnice se budou měnit na akciové společnosti. To je pro lékařské odbory absolutně nepřijatelné. Proč to tak je, to je trochu jiný příběh a nemá smysl ho tu teď otevírat.

Situaci slovenského zdravotnictví hodnotí exministr Rudolf Zajac

Tím ale nastala situace, která je tu potřetí za dvanáct let. A to je výpověď lékařů jako forma nátlaku na vládu.

Dohoda s doktory

Je z vašeho pohledu šance, že by se vláda s doktory dohodla?

Šance je tu vždy, protože ty výpovědi jsou podané od 1. ledna příštího roku.

Problém je ale v tom, že některé ty požadavky, které jsou zachycené v memorandu z roku 2022, jsou požadavky, které vláda nemůže tak rychle splnit. A hlavně zasahují do systému organizace a řízení zdravotnictví.

Jinak řečeno, lékařský odborový svaz zasahuje, nebo chce zasahovat do řízení výstavby nemocnic, do vzdělávání. A takových požadavků mají lékaři mnoho bez ohledu na to, že by měli nějakou zodpovědnost za chod zdravotnictví. Chtějí řídit, ale bez odpovědnosti.

Na druhou stranu vláda v rámci konsolidace oproti memorandu rozhodla, že lékařům neporostou platy tak, jak jim memorandum garantovalo. Mělo to být o devět procent, ale vláda schválila, že to bude jen o šest procent. To lékaře také pobouřilo.

A třetí problém je, že jedna i druhá strana zatím stojí pevně na barikádách.

V jaké situaci jsou pacienti? Co to znamená pro ně?

Nejpodstatnější je, že pacienti jsou rukojmí celého toho chaosu. Samozřejmě mají strach, protože kdyby šlo o běžné lékaře... Ale oni to jsou nemocniční lékaři včetně těch ze specializovaných ústavů, třeba onkologických. A pacienti se tak velmi bojí, co s nimi bude po 1. lednu. A vlastně to zažívají už potřetí.

Takže ten, pro koho tady to zdravotnictví je, je na tom nejhůř, je rukojmím celého sporu, který dnes už ani nevypadá jako věcný spor, ale jako spor osobních ambicí prezidenta lékařských oborů.

Audiozáznam rozhovoru si můžete poslechnout v úvodu článku.