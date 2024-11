Zdravotní sestry mohou dostat větší kompetence. Rozhodovaly by o příspěvku na péči

Lékařů se nedostává, získat praxi trvá léta. V některých případech je proto nejspíš budou moct už příští rok nahradit sestry. Dostat by měly větší kompetence. Dohodly se na tom ministerstvo zdravotnictví a resort práce a sociálních věcí. Praha 15:38 5. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotní sestry transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Sestry by nově mohly třeba předepisovat zdravotnické pomůcky, tím by získaly víc pravomocí. Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba se to bude týkat hlavně pacientů v domácí péči, ke kterým sestry docházejí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zdravotní sestry mohou dostat větší kompetence. Poslechněte si reportáž

„Budou moci předepisovat některé zdravotnické prostředky, například pro pacienty se stomií nebo pro pacienty s proleženinami,“ vyjmenovává pro Radiožurnál.

Sestry by také podle návrhu mohly rozhodovat o tom, který z pacientů už může být přesunutý z akutního lůžka na nový typ sociálně-zdravotního lůžka. To bude sloužit lidem, kteří už nepotřebují neustálou nemocniční péči, současně ale nemůžou být propuštěni domů.

Podle sestry a náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese v Ústřední vojenské nemocnici Lenky Gutové by v tom neměl být problém. „Sestry jsou schopné identifikovat akutní potřebu péče. O tom není sporu. Ale musí být ten systém nastavený tak, aby věděla, co má dělat, když se akutní potřeba zdravotní péče o pacienta změní,“ podotýká.

Rozhodování o příspěvku na péči

Podle Jakuba Augusty z ministerstva práce a sociálních věcí by také sestry mohly určovat, jak vysoký příspěvek na péči dostanou nemohoucí pacienti závislí na pomoci druhých.

„Návrh takzvaného změnového zákona o sociálně-zdravotním pomezí rozšiřuje kompetence odborně nelékařských zdravotních pracovníků při posuzování stupně závislosti pro účely vyplácení příspěvku na péči. Nově nebude vydání posudku závislé na předchozím schválení a podpisu lékařem institutu posuzování zdravotního stavu,“ nastiňuje Augusta.

Praktického lékaře nemá přes 920 tisíc lidí. Na profesi se ale nyní připravuje 1667 studentů, tvrdí Válek Číst článek

Ministerstvo zdravotnictví chce změnami ulevit lékařům, kterých je v některých oborech málo. Platí to třeba o prakticích nebo o posudkových lékařích, kteří schvalují příspěvky na péči. Část jejich agendy by nově přebraly sestry. Lidé by se tak k pomůckám i příspěvkům mohli dostat rychleji. Podle náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka už nebudou čekat několik měsíců.

„Posudková služba pod Českou správou sociálního zabezpečení posuzuje zdravotní stav nebo potřebu pomoci další osobě, což trvá řadu týdnů. A často lidé, kteří potřebují čerpat příspěvek na péči, musí několik měsíců čekat. MPSV chce tento proces zrychlit, lékař by musel posuzovat jenom závažnější případy, ty standardnější může posuzovat sestra,“ přibližuje Pláteník.

Kdo ponese odpovědnost?

Sester se ale také nedostává. Ministerstvo zdravotnictví nedávno varovalo, že do deseti let odejde do penze třetina z 82 tisíc sester. Pláteník ale ujistil, že vláda počty sester navýší.

4:13 Nemocnice nemají jak ušetřit. Pokles příjmů od pojišťoven jsem za 25 let nezažil, říká Ludvík Číst článek

„Vláda připravuje vládní program na navýšení vzdělávacích kapacit pro nelékařské zdravotnické pracovníky, jako jsou zdravotní sestry, aby na trh práce přicházelo víc vysoce kvalifikovaných odborníků,“ doplňuje. Sester by měla přibýt asi desetina ročně, a to po následujících deset let.

Lékaři s tím obecně problém nemají. Podle předsedy ambulantních specialistů Zorjana Jojka se ale musí vyřešit odpovědnost za možné chyby.

„Myslím, že hlavní úskalí je v odpovědnosti. Pokud bude mít zdravotní sestra plnou zodpovědnost za důsledky svého konání, tak by to nemuselo znamenat až tak velký problém. Dosavadní návrhy, které zatím kdy vznikly, ale znamenaly to, že lékař měl plnou odpovědnost za všechno,“ zdůraznil.

Změny by měly začít platit v září 2025.