Botox či výplně jen u specialisty, žádá ministerstvo. Lékařka souhlasí: Na kůži se musí dívat expert

Estetické zákroky už nebude moci vykonávat každý. Podle ministerstva zdravotnictví (MZd) by je nově měli mohli provádět jen zdravotníci s danou specializací. „Vymezí se, že estetické výkony jsou zdravotní péčí,“ říká v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus Lenka Hynštová, vedoucí oddělení kvality zdravotní péče na MZd. „V ordinaci se opravdu setkáváme s tím, že teď jsou materiály aplikovány třeba kosmetičkami,“ uznává lékařka Lucie Jarešová. Praha 22:03 8. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lenka Hyštová z ministerstva zdravotnictví a lékařka Lucie Jarešová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Paní Hynštová, proč byla novela potřeba? Co přesně zavádí ohledně estetických zákroků?

Lenka Hynštová: V posledním období vnímáme nárůst estetických výkonů jako takových. A víme, že zákon o zdravotních službách, jakožto hlavní zákonné zastřešení zdravotních služeb, nám výkony, které nejsou ryze léčebné, nedefinovalo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Estetické zákroky už nebude moci vykonávat každý

Naším cílem je prostřednictvím této novely vydefinovat a ukotvit výkony, které nejsou prováděny z důvodu léčebného, ale jsou primárně prováděny na základě žádosti pacienta, který má zájem o to zlepšit si svůj vzhled.

Přečetla jsem si vyjádření náměstka Jakuba Dvořáčka, že teď by podle novely zákona o zdravotních službách mohl poskytovat tyto služby pouze dermatolog, nebo plastický chirurg. Mělo by to tak fungovat?

Hynštová: Ne, to není návrh té novely tak, jak je připravený.

Je tam jasně napsáno, že tyto výkony může provádět pouze zdravotnický pracovník, který k tomu má potřebnou specializovanou způsobilost. Tu získává na základě absolvování svého oboru a svého vzdělávacího programu. V tuto chvíli ale novela neříká, které odbornosti činnost mohou dělat.

Souhlasíte s tím, že bylo potřeba ten zákon zpřísnit a specifikovat, jaká odbornost zákroky může vykonávat?

Lucie Jarešová: Jsem za to velice ráda, protože v ordinaci se opravdu setkáváme s tím, že různé materiály jsou aplikovány různými odbornostmi. Nemyslím tím jenom lékaře, ale také kosmetičky nebo kadeřnice.

Za mě je tato novela zákona velice potřebná, protože ukotvení estetických zákroků jako zdravotní služby je velmi důležité – zejména že to má být pouze zdravotník.

3:44 Konec zfušovaných zákroků? Ministerstvo chce regulovat estetické operace, teď je může dělat kdokoliv Číst článek

Jen odborníci

Nejste příliš benevolentní, pokud ty výkony budou moci po patřičném školení vykonávat i odbornosti, které nejsou přímo dermatolog, nebo plastický chirurg?

Hynštová: Já si myslím, že ne. Naším cílem je, aby lékaři byli natolik erudovaní, aby i v rámci jiné specializace byli schopní něco udělat.

Potom je také třeba si vydefinovat, o jaké konkrétní estetické výkony jde. Je opravdu něco jiného aplikace kyseliny hyaluronové, botulotoxinu a použití laseru. Estetická medicína je velmi široká.

Novela teď jasně vymezí, že estetické výkony jsou zdravotní péčí, což v tuto chvíli nebylo napřímo dáno. Vymezí se, že tyto estetické výkony jsou lékařskými výkony, které nemůžou poskytovat nelékařští pracovníci.

Čili nebude docházet k praxi, kdy to dělaly třeba kosmetičky. V posledních dvou letech se nám zvýšily podněty, kdy jsou v rámci kosmetických služeb například aplikovány dermální výplně. Dělají to lidé bez specializace a mnohdy ani neví, že v rámci živnosti je to mimo zákon.

Není, paní doktorko, to rozkročení přece jen příliš široké? Neměly by být některé zákroky svázány konkrétně s odborností dermatologa a plastického chirurga?

Jarešová: Myslím si, že pokud uvolníme některé zákroky mimo dermatologii, tak budou jasně stanoveny příbuzné obory, které to mohou dělat. Například ORL chirurg nebo neurolog určitě dobře znají funkční schopnosti svalů a za mě by neměl být problém, aby aplikovali botulotoxin.

‚Jedna z karet, které lékař drží v ruce.‘ Proti chronické bolesti mohou lidé od dubna používat léčebné konopí Číst článek

Ale v žádném případě by neměli vykonávat ošetření laserem, které může jít hluboko do kůže. Dermatolog studuje kůži pět let, než má atestaci. A kůže je velmi specifickým orgánem. Musíme si uvědomit, že můžeme pacienta nenávratně poškodit.

I když pacient chce estetický zákrok, tak se musíme na kůži podívat komplexně. Jestli pacient nemá nějaké autoimunitní onemocnění, zánětlivé nebo i nádorové projevy v obličeji, které lékař, který nemá zkušenosti s dermatologií, poznat nemusí.

Jak se mohou pacienti domoci odškodnění za neodborně provedený zákrok? Zaspalo ministerstvo s novelou zákona o estetických zákrocích? Poslechněte si celý pořad Pro a proti Českého rozhlasu Plus.