Kdo za to může?

Útočníka, který zabil tři malé holčičky v Southportu na hodině tance s tématem Taylor Swift a zranil řadu dalších dětí a dospělých, v novinách charakterizovali jen jako 17letého adolescenta z nedaleké vesnice. Obyčejně se z novinových zpráv nedozvíte nic o barvě, náboženství či původu útočníka. Tentokrát ale žurnalisté nečekaně poskytli informaci: byl to chlapec narozený v Liverpoolu rodičům původem z Rwandy. Komentář Londýn 16:30 6. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Southportu zabil 17letý útočník tři malé holčičky, a to přímo na hodině tance na hodině s tématem Taylor Swift, další lidi zranil | Zdroj: Fotobanka Profimedia

To vzhledem ke složení obyvatelstva ve Rwandě a taky šílenému masakru, ke kterému tam došlo v roce 1994 a po kterém řada západních zemí udělila azyl mnohým Rwanďanům, s největší pravděpodobností značí, že je to potomek azylantů s nebílou barvou pleti.

Téhle informace využila britská krajní pravice. V několika městech, právě těch, ve kterých bydlí řada žadatelů o azyl, propukly nepokoje.

Podle britského premiéra Keira Starmera putují rozdmýchávači nenávisti z města do města, nejsou to místní. A experti soudí, že jich jsou spíš desítky než stovky. Dokážou ale pěkně znepříjemnit život místním i policii. A v mnohých žadatelích o azyl vyvolat přesvědčení, že pro ně Británie není bezpečná.

Pár dní po vraždách soudce rozhodl, že se veřejnost smí dozvědět jméno podezřelého, přestože je mu teprve 17. Odůvodnil to tím, že Axel Rudakubana bude mít za pár dní osmnácté narozeniny.

Rozhodnutí poskytnout informaci o útočníkovi souvisí ale i s tím, že zločinu využily ruské dezinformační služby, které šířily lži o tom, že útočník byl žadatel o azyl jménem Ali Al-Shakati, kterého sledovala MI6 a byl duševně nemocný.

17letého Axela Rudakubanu MI6 nejspíš nesledovala, nebyl žadatelem o azyl a s největší pravděpodobností o jeho duševních či osobnostních problémech nikdo nevěděl. Dopustil se strašného zločinu a my se možná nikdy nedozvíme proč.

Čí je to vina?

A tak řada z nás aspoň spekuluje, kdo za to může. Může za to letní horko, kvůli kterému byly podle zpráv dveře taneční školy, obyčejně zamčené, otevřené, takže útočník mohl snadno proniknout dovnitř? Může za to Félicien Kabuga, rwandský businessman, který genocidu roku 1994 financoval?

Můžou za to útočníkovi rodiče, kteří ho – co my víme – špatně vychovali? Škola, která si nevšimla, že má tichý chlapec velké problémy? Jeho spolužáci, kteří se s ním nechtěli kamarádit? Může za to populární zpěvačka Taylor Swift a ostatně i celý kult slávy, kterým se nakazila celá zeměkoule?

Může za to zahnutý kuchyňský nůž, kterým útočník vraždil? Anebo dekadentní, prohnilá západní společnost, která připustí, aby se něco takového stalo?

Já osobně se domnívám, že za to může Axel Rudakubana, aspoň v případě, že ho psychiatři neprohlásí za tak duševně nemocného, aby nebyl schopen rozeznat dobro od zla.

Určitě se mu v životě stala spousta nehezkých věcí, ale to se stane snad každému z nás, a přece většina z nás nevraždí. Můžete se mnou polemizovat, třeba mě přesvědčíte, že Axel za to nemůže, tímhle si nejsem tak docela jistá.

Ale že za tyhle vraždy opravdu, opravdu nemůžou dnešní žadatelé o azyl v Anglii, o tom nemůže být pochyb.

Autorka je spisovatelka, žije v Londýně