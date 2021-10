Gólové Euro, trofej Ligy mistrů i boj s nadváhou. Bývalý útočník Milan Baroš slaví 40. narozeniny

V národním týmu dal 41 gólů a je tak historicky druhým nejlepším střelcem české reprezentace. Ve Francii a Turecku vyhrál titul a s Liverpoolem ovládl i slavnou Ligu mistrů. Fotbalista Milan Baroš má za sebou hodně úspěšnou kariéru – a právě dnes slaví jubilejní 40. narozeniny. Praha 12:58 28. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý fotbalový útočník Milan Baroš | Zdroj: Reuters, via www.imago-images.de

Možná nejlepší období kariéry prožil Baroš na mistrovství Evropy 2004. V Portugalsku svými výkony výrazně pomohl národnímu týmu k postupu do semifinále a s pěti góly se stal navíc nejlepším střelcem turnaje.

Nejlepší střelec Eura 2004 a vítěz Ligy mistrů. Milan Baroš slaví 40. narozeniny

„Mrzí mě akorát, že jsme to Euro nevyhráli. Myslím si, že takový mančaft, jako jsme tehdy měli, tu dlouho nebude,“ litoval Milan Baroš v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

O rok později ale přidal do své sbírky ten možná největší úspěch. V květnu 2005 český útočník společně s krajanem Vladimírem Šmicerem pomohl Liverpoolu k vítězství v Lize mistrů. Ve finále slavné soutěže anglický klub porazil AC Milán 4:3 po penaltách, přestože na stadionu v Istanbulu o poločase prohrával o tři góly.

„Šli jsme o půli ze hřiště vlastně smíření s tím, že bude těžké otočit zápas s AC Milán, který byl měl tehdy skvělý tým a byl ohromný favorit. Říkali jsme si, že bychom chtěli dát alespoň jeden gól pro fanoušky, kteří přijeli, no a za šest minut to bylo 3:3...‚“ vzpomíná Milan Baroš na jeden z nejslavnějších obratů v historii Ligy mistrů.

Slavné Barošovy trefy v dresu české reprezentace

Milan Baroš at EURO 2004 = ____



Happy 40th birthday to the Czech Republic hero #HBD | @ceskarepre_eng pic.twitter.com/pI9GHoqsNz — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 28, 2021

Do Liverpoolu odešel ve dvaceti letech z Baníku Ostrava a za anglický velkoklub nakonec odehrál tři povedené sezony. Začátky na Ostrovech pro něj přitom byly složité.

„Říkal mi to potom Šmíca, že za ním hráči chodili a říkali: ‚To má být ten největší talent Česka?‘. Měl jsem tehdy nadváhu, byl jsem pomalý, nebyl jsem natrénovaný, takže těch prvních šest měsíců byla opravdu řehole,“ přiznává Baroš.

Po angažmá v Liverpoolu si Baroš zahrál také v Aston Ville, Lyonu nebo Galatasarayi Istanbul. Hned třikrát se ve své kariéře vrátil do Baníku a právě v Ostravě před rokem s profesionálním fotbalem skončil.

Dnes už si Milan Baroš užívá sportovního důchodu. Fotbal hraje už jen v nižší soutěži za rodné Vigantice, v dobré kondici se ale udržuje dál.

„Začal jsem teď hrát hokej, koupil jsem si kolo, na kterém jezdím... Jsou i nějaké nabídky na práci, ale abych to vzal, musí mi to musí dávat smysl. Uvidíme, co přede mě život postaví a co budu dělat dál,“ řekl Milan Baroš.

Celý rozhovor herce Ladislava Hampla s bývalým reprezentantem si můžete pustit na webu radiozurnalsport.cz.