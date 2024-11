Vědci už znají hlas anglického krále Richarda III. Mluvil řečí svého rodného kraje, Yorkshiru

Anglický král z 15. století Richard III. byl poslední panovník z rodu Plantagenetů. Zemřel 22. srpna 1485 u Bosworthu v poslední významné bitvě Válek růží. Jeho další osud byl dlouho neznámý a do obecného povědomí se zapsal především jako padouch z díla Williama Shakespeara. Teprve asi před deseti lety se podařilo objevit jeho ostatky. Britští vědci nyní představili jeho pravděpodobný hlas. Londýn 9:51 19. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Richard III. měl půl tisíciletí pověst padoucha. Hrbáč, který jde k trůnu přes mrtvoly. Tak ho líčí William Shakespeare v tragédii Richard III., která vznikla asi 110 let po Richardově smrti. Tak takhle skutečný Richard nemluvil. Nezněl jako herci Ian McKellen a v češtině Jiří Adamíra. Podle vědců mluvil nářečím. Tak, jak se mluví v severní Anglii, v Yorkshiru.

Richard III. se v severní Anglii narodil, pocházeli odtamtud jeho rodiče a strávil tam kus života.

Jeho digitálního avatara vytvořil tým z liverpoolské Univerzity Johna Moorese s pomocí jazykovědců, stomatologů, forenzních psychologů, archeologů a logopedů, jako Yvonne Morleyová-Chisholmová. „Není to film, drama ani zábava. Je za tím 10 let práce expertů z různých oborů. Takže ten výsledek je vědecky podložený,“ říká.

Podílela se na něm i historička Philippa Langleyová, která v roce 2012 našla Richardovy ostatky pod parkovištěm v Leicesteru. Testy DNA potvrdily, že je to opravdu Richard III. Pohřbili ho pak v Leicesteru v katedrále. Vědci představili jeho pravděpodobný hlas v královském divadle v Yorku.

„Je báječné vědět, že mluvil jako lidi ze severní Anglie. A o těch se říká, že jsou veselí, dobrosrdeční, samé milé věci. To moc nezapadá do toho, jak ho známe,“ popisuje paní z lidu. Skutečný Richard možná takový intrikán a vrah nebyl. Jeho zastánci tvrdí, že byl dobrý manžel, zbožný křesťan, že se snažil dobře vládnout.

Králem se Richard III stal ve třiceti na dva roky – až do bitvy u Bosworthu, kde v roce 1485 zemřel. Byl to závěr takzvané války růží, rodů Lancasterů a Yorků – a když se dva perou, třetí se směje – a tím třetím byl vítěz od Bosworthu, Jindřich VII. Tudor. Richarda později očernili tudorovští politici (Thomas More a další). Síla Shakespearova skvělého příběhu a slova tu pověst završila.

„Když si vezmete královskou angličtinu, tak to je typický spisovný jazyk vyšších vrstev, včetně přízvuku,“ říká další spokojená posluchačka avatara z Yorku. „Richard mluvil řečí svého rodného kraje. A to je velmi zvláštní,“ dodává.

Tvůrce Richardova pravděpodobného hlasu, odborník na historickou angličtinu, David Crystal, připustil, že pochopitelně nikdy nebudeme s určitostí vědět, jak Richard III. mluvil. Ale blíž ke skutečnosti se podle něj už dostat nejde.