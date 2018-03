22. 2. 2013 |Petr Kadeřábek, Mirko Vasić |Hokej

Právě dnes je to 15 let od chvíle, kdy si čeští hokejisté pověsili v Naganu na krk zlaté olympijské medaile. Triumfem na turnaji století se parta, kterou dal dohromady trenér Ivan Hlinka, zapsala do paměti všech hokejových fanoušků, ale i současných reprezentantů.