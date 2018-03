nakladatelství

13. 3. 2011 |Michaela Vetešková, Michal Šenk |Zprávy z domova

Nakladatelé knížek si po novém rozhodnutí vládní koalice mohli oddechnout. Ale jenom zdánlivě. Původně jim hrozilo, že budou za vydávání knížek platit dvacetiprocentní daň z přidané hodnoty. Vládní koalice se dohodla, že od ledna to bude zatím čtrnáct procent, od roku 2013 by to mělo být 17,5 procenta. Přesto se shodují - i tak na tuto sazbu kvalitní knihy doplatí.