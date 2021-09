Tiskárny se stále potýkají s nedostatkem materiálu, vydavatelé omezí počet vydaných knih

Tiskárny zažívají netradiční situaci. Na trhu chybí papír, což se v novodobé historii nikdy nestalo. Právě podzim je přitom pro tiskárny hlavní sezóna z celého roku. Kvůli chybějícímu materiálu jsou teď některé firmy ve skluzu a nestíhají plnit objednávky včas nebo v požadovaném množství. Do problémů se tím dostávají i nakladatelé a desítky titulů, které letos byly v plánu, do Vánoc nevyjdou, informuje Radiožurnál. Litomyšl 14:15 27. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S nedostatkem papíru se potýkají tiskárny v celé Evropě | Foto: JerzyGorecki | Zdroj: Pixabay

Přímo v centru výroby natáčel Český Rozhlas s vedoucím obchodního oddělení HRG tiskárny v Litomyšli.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportáž z tiskárny v Litomyšli o nedostatku materiálů ve výrobě

„Tady stojíme u nakladače - tiskového stroje. Do stroje se přiveze paleta papíru a stroj si začne nakládat papír do sebe. Takže vy teď slyšíte savky, vzduch, rozfuky tak, aby vždy šel do stroje jeden samostatný arch. Během hodiny potiskne 12 tisíc archů papíru," popsal Gloser každodenní tiskárenskou rutinu.

„Jsme teď v sezóně, takže teď by ty stroje neměly stát, i když není papír. Proto vždy nějaký papír musíme najít, abychom se nezastavili. Pořizovací hodnota těch strojů je kolem 50 milionů korun, takže ten stroj nesmí stát, musí vždy jet," dodal vedoucí.

Zásoby nestačí

Kromě časopisů se v Litomyšli tisknou i plakáty, obaly na zboží nebo knížky. V hale, kde se materiál skladuje, jsou všude stohy papíru, přesto firmě nestačí.

Někteří nakladatelé se potýkají s nedostatkem papíru. Hrozí jim až milionové ztráty Číst článek

„Snažili jsme se předzásobit, máme tady papíru vždy zhruba na týden až 10 dní dopředu. Je spíš ale náhoda, když se s velkým nákladem časopisu nebo knížky trefíte přesně do toho papíru, který tady zrovna teď je. Máte odkud brát, ale spíš na menší a střední zakázky," popisuje absence Glaser.

Problém s nedostatkem papíru teď řeší třeba i majitelka nakladatelství Verzone Veronika Benešová Hudečková. Letos chtěla vydat několik nových knížek, které měla nasmlouvané. Počet titulů nakonec musí omezit.

„Setkáváme se s tím, že tiskárny nejsou schopné garantovat termíny, protože nemají materiál. Zásadnější problém je s těmi levnějšími papíry. Dvě knížky, které jsme chtěli vydávat ještě letos, tak určitě odkládáme na příští rok," říká majitelka.

Odsouvání titulů

Do tisku se letos nedostane víc knih, které byly původně v plánu. Společnosti navíc v některých případech škrtají i v nákladech. Podle ředitele nakladatelství Olympia Karla Hejny se taková situace v Česku ještě nestala.

„Některé tituly se odsouvají směrem k Vánocům a některé se převedou do edičního plánu na příští rok, protože ten nedostatek je tak velký, že bychom ty knížky nedostali včas na vánoční trh. Na příští rok jsme museli přesunout asi tři tituly - jednu velkou fotbalovou encyklopedii a některé naše menší knížky, turistické a literaturu faktu - to taky přesouváme," stěžuje si Hejna.

A třeba nakladatelství Argo přesouvá do příštího roku kvůli chybějícímu papíru na 30 knižních titulů. Vázne ale i výroba sešitů, diářů nebo knižních vazeb. Potvrzuje to vedoucí marketingu společnosti Papírny Brno Petra Holubová. Podle ní firma shání materiál i v zahraničí, často neúspěšně.

„Potýkáme se už několik týdnů dost silně s nedostatkem materiálu. Dodávky jsou hodně prodlouženy, musím říct, že Evropa je v tuhle chvíli celkem vykradená, co se materiálu týče," říká vedoucí.

„Snažíme se shánět a získávat nové dodavatele, abychom pokryli naši dodávku. A pravdou je, že ceny se zvedly výrazně - v tuhle chvíli je to v desítkách procent," dodala Holubová.

Ceny porostou i nadále

Nelegální šíření knih devastuje trh. Ten kvůli tomu ročně přichází až o dvě miliardy korun Číst článek

Papírové zboží zdražuje napříč sortimentem. Třeba za knížky si už teď zákazníci připlatí i desítky korun. Nakladatelé i knihkupci navíc upozorňují, že ceny budou růst i v příštím roce. Že zdražování přichází ve vlnách nakonec potvrzuje i distributor papíru, společnost Igepa. Důvody zmiňuje její generální ředitel Petr Breburda.

„V tuhle chvíli je dynamický růst – je to v nějakém postcovidovém období, kdy dochází k obrovskému oživení poptávky o 30-40 procent," upozorňuje Breburda.

„Výrobci papíru výrazně prodlužují lhůty. Běžná dodací lhůta byla 3-4 týdny a dneska se nám to protáhlo na čtyři měsíce.“ Dalším faktorem je vliv Číny - obrovského zdražení kontejnerů nebo nedostatek kontejnerů lodní přepravy.