Prodej triček a hrnků s podobiznou Hitlera není propagace nacismu, uzavřela policie. Cílem byl jen zisk

Podobizna Hitlera na tričku, na hrnečku Göring, případně Stalin, Lenin či Heydrich. Prodej ani jednoho z těchto předmětů není podle šetření policie nezákonný.

'Jsme v demokracii, kde můžeme cokoliv.' Nakladatelství dál prodává trika s Hitlerem Číst článek

„Ve věci nebylo prokázáno, že by pohnutkou či motivem pro vydání morálně diskutabilních potisků na hrnky a trička, bylo cokoliv jiného než zisk v rámci ekonomické činnosti,“ napsal v prohlášení mluvčí policie Jan Daněk.

Policie tak případ odložila. „V českém právním řádu není jakýmkoliv způsobem kodifikován obecný zákaz zobrazování či veřejné prezentace jakýchkoliv symbolů, či osob,“ uvádí se v prohlášení.

Nakladatelství na webu prodává série i s dalšími osobnostmi – například s podobou fyzika Alberta Einsteina, amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho nebo Karla IV.

'Jsme v demokracii, kde můžeme cokoliv'

„Každá osobnost má nějaký význam v historii. Nechceme být jako za socialismu. Co se nesmělo, to se škrtalo a nesmělo se to psát. Myslím si, že dnes jsme v demokracii, kde můžeme cokoliv,“ řekl už dřív serveru iROZHLAS.cz ředitel nakladatelství Emerich Drtina. „Eticky je to na hraně, ale nedělám tady žádnou propagaci.“

Prodej předmětů loni kritizovala Federace židovských obcí. „V případě nakladatelství Naše vojsko se jedná o počin otevřeně glorifikující nacistický režim. Podobné aktivity a činy považujeme za urážku všech, kteří byli nacistickým režimem zavražděni, a projev naprosté neúcty k přeživším a pozůstalým,“ napsala federace ve svém prohlášení.