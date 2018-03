11. 10. 2016 | ČTK, Nikola Šrámková |Hokej

Hokejisté Vítkovic porazili i v odvetném zápase prvního kola play off Ligy mistrů Nitru, tentokrát 5:0, a bezpečně postoupili do osmifinále. Stejně jako Sparta, která nakonec udolala Kärpät Oulu 1:0 v prodloužení. V soutěži končí Plzeň, která remizovala s Luganem 3:3. Liberec sice prohrál 0:2 s Färjestadem, přesto se do osmifinále také probojoval.