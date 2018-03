pohřešované děti

6. 12. 2010 |Vojtěch Berger |Zprávy z domova

Devítiletou Aničku hledají i v Rakousku. Děvčátko se pohřešuje od října, kdy zmizelo cestou ze školy. Rakouská policie ale nechce potvrdit ani to, že by existovaly konkrétní stopy vedoucí do Rakouska, ani to, že by šlo o únos.