Další videoklip, který změnil lidské osudy. Díky písni Runaway Train se našlo 21 hledaných dětí

Videoklipy, které dokážou skutečně změnit lidské osudy. V minulosti jich na pomoc hladovějícím v Africe nebo obětem epidemie AIDS vzniklo hned několik – od slavného We are the World po Candle in the Wind od Eltona Johna. Jedna skladba se ale od těch ostatních liší, videoklip Runaway Train kapely Soul Asylum pomohl v roce 1993 vrátit domů přes dvacet pohřešovaných dětí. Praha 13:06 25. prosince 2024

„Tony Kaye a já jsme byli na obědě. On se na mě podívá a říká: ‚Krabice od mléka. Víš, co myslím? Krabice, kde jsou fotky pohřešovaných dětí, měli byste je zkusit najít.‘ A já si řekl, že přesně tohle by mohlo být něco daleko důležitějšího, než jen další samožerský reklamní videoklip,“ vzpomínal pro stanici NBC na okolnosti vzniku slavného klipu šedesátiletý zpěvák Dave Pirner.

U příležitosti 30. výročí od vzniku klipu autoři reportáže oslovili také jednu z tehdy pohřešovaných dívek, Elizabeth Wilesovou. V době uvedení klipu jí bylo patnáct a už dva roky žila daleko od domova se starším přítelem.

„Úplně jsem ztuhla, když jsem se poprvé viděla v televizi. Můj ex, který byl pro mě celý svět, mi na to konto řekl, že je na čase se rozejít. Pokusila jsem se předávkovat, ale naštěstí mě zachránila kamarádka. Ještě z nemocnice jsem zavolala mámě, že se vracím domů. Byla to obrovská úleva a nebýt toho klipu, kdo ví, jak by to dopadlo,“ řekla dnes pětačtyřicetiletá žena, která také poslala osobní poděkování zpěvákovi Pirnerovi.

Díky klipu se domů vrátilo 21 z celkových 36 pohřešovaných dětí, které se v něm objevily. Skladba byla součásti desky „Grave Dancers Union“. Její obal, ženu u vlakového nádraží se dvěma nahými dětmi, v roce 1992 nafotil Jan Saudek. Kapela Soul Asylum do Česka přijede už na začátku příštího roku, kdy 2. února vystoupí v pražském Lucerna Music Baru.

Před pěti lety se k ikonickému hitu vrátil písničkář Jamie N Commons a zpěvačka Skylar Grey. Singlu dali popovější kabát a do klipu zařadili aktuálně pohřešované děti a dospívající.