30. 9. 2014 |Tomáš Kohout |Ostatní sporty

Cyklista Leopold König bude od příští sezony jezdit za tým Sky. Britský tým to oznámil na svých internetových stránkách a 26letý závodník dodal, že je to na následující dva roky. Český reperzentant dosud závodil za tým NetApp, teď přestupuje do nejvyšší kategorie World Tour.