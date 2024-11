Důchodová reforma podle Schillerová nikomu a ničemu nepomáhá. ANO má v plánu její části zrušit

Sněmovna schválila důchodovou reformu. Věková hranice pro odchod do penze tak nejspíš postupně vzroste z 65 na 67 let. Nové penze taky při valorizacích porostou pomaleji, a to zhruba o 200 korun ročně. Znění reformy redukuje okruh profesí, které by do penze odcházely předčasně - šlo by pouze o čtvrtou, nejnáročnější kategorii prací. To bylo jedním z hlavních důvodů, proč reformu nepodpořila opozice, řekla šéfka klubu ANO Alena Schillerová. Praha 16:37 8. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová a Jaroslav Faltýnek (oba hnutí ANO) ve Sněmovně | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hlavní problém má opozice především se zvyšováním hranice pro odchod do důchodu nad 65 let. „Ne, není to důchodová reforma a spolehněte se, že to lidem vysvětlíme,“ zdůraznila Schillerová. „Nikomu a ničemu nepomáhá, má neznámé rozpočtové dopady a přináší neznámé změny na trh práce. Podlamuje důvěru lidí ve stát a jeho záruky,“ dodala.

Věková hranice 67 let a pomalejší růst odchodu do penze. Důchodovou reformu poslanci schválili Číst článek

Pokud by se hnutí ANO dostalo k moci, chtělo by minimálně části reformy zrušit. Opozice ale kritizuje i pomalejší valorizace důchodů, tedy to, o jakou částku se každý rok důchody automaticky zvyšují kvůli inflaci. Podle ministerstva se nový výpočet poníží asi o 150 až 200 korun ročně a to proto, jak se mění trh práce a demografie

Reformu zkritizovala také poslankyně SPD Lucie Šafránková. „Je to naprostá nehoráznost a facka do obličeje občanům této republiky, kteří chodí poctivě do práce nebo mají nějaký zdravotní handicap,“ uvedla.

„Pevně věřím, že pokud budeme součástí příští vlády, tak tuhle důchodovou ‚deformu‘, kterou vládní koalice schválila, zrušíme,“ dodala Šafránková. Reformu teď posoudí Senát.

‚Nepopulární, ale potřebné‘

Pro reformu hlasovalo 103 ze 188 přítomných poslanců. Premiér Petr Fiala z ODS reformu označil za nejdůležitější zákon volebního období. „Předchozí vlády o tom mluvily, ale neměly odvahu to udělat. Není to třeba moc populární, ale je to potřebné. My tu odvahu máme a máme také kompetenci,“ uvedl Fiala na síti X.

Poslanci se vrací k vládní důchodové reformě. Začalo závěrečné kolo schvalování Číst článek

„Dnes jsme přijali důchodovou reformu, která je výhodná pro všechny generace. Navzdory lžím, které říká opozice, se nijak nedotýkáme penzí těch, kteří jsou teď v důchodech, ani těch, kteří jsou v předdůchodovém věku,“ dodal premiér.

Novela má 12 bodů. Mezi těmi hlavními je zvýšení odchodu věku do důchodu nad 65 let a hranice zastavila na věku 67 let. Dál je to zmiňované postupné snižování výpočtu nových penzí. Na druhou stranu stanovuje také minimální garantovaný důchod a to ve výši 20 procent průměrné mzdy nebo počítá s možností společného vyměřovacího základu manželů pro důchod.