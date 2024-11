‚Rusko si vše zavinilo samo,‘ měla prohlásit pediatrička. Prokuratura pro ni žádá šest let ve vězení

Šest let vězení žádá ruská prokuratura pro osmašedesátiletou pediatričku Naděždu Bujanovovou za to, co úřady označují jako šíření lživých zpráv o ruské armádě. Informoval o tom v pátek server Mediazona. Ruská lékařka obvinění odmítá. Za lživé ruské úřady pokládají veškeré informace, které nejsou v souladu s oficiální verzí Moskvy o válce proti Ukrajině. Vynesení rozsudku je naplánováno na úterý 12. listopadu. Moskva 21:23 8. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naděžda Bujanovová u soudu 8. listopadu | Foto: TATYANA MAKEYEVA / AFP / AFP | Zdroj: Profimedia

Příčinou doktorčina stíhání se stalo tvrzení Anastasije Akinšinové, vdovy po vojákovi zabitém během invaze. Ta do ordinace lékařky přivedla sedmiletého syna na vyšetření, a když chlapec začal zlobit, vysvětlovala, že se mu stýská po otci. Pediatrička jí údajně řekla, že její muž byl pro Ukrajinu „legitimní cíl“ a že Rusko si vše „zavinilo samo“.

Bujanovová popírá, že by něco takového pronesla, jde podle ní o pomluvu. Podle obhájců neexistují důkazy o tom, že by se tento rozhovor uskutečnil. Podle ruské služby BBC pediatrička vyjádřila pochybnosti o příčetnosti Akinšinové, potřebuje podle ní pomoc psychologa nebo psychiatra.

Průběh soudu

V pátek se lékařka podle Mediazony v soudní síni rozplakala. Ve své řeči uvedla, že se narodila v době Sovětského svazu na Ukrajině, ale její otec byl Rus a matka Běloruska. „Jsem spjata se třemi národy: ruským, ukrajinským a běloruským,“ uvedla zdravotnice, která už tři desetiletí žije v Rusku. „Jakou nenávist mohu cítit?“ zeptala se s odkazem na obvinění z „nenávisti k Rusku“. Dodala, že si mezi trojicí národů nechce vybírat, načež začala plakat.

Prokurátoři v létě předvedli sedmiletého syna Akinšinové - který podle obhájců Bujanovové v době údajného rozhovoru v místnosti nebyl - aby svědčil proti lékařce, napsala agentura AFP. Dítě podle ní u soudu podpořilo obžalobu a tvrdilo, že Bujanovová řekla, že „Rusko je agresorská země a zabíjí mírumilovné lidi na Ukrajině“.

Prohlásil také, že lékařka jeho otce označila za „legitimní cíl“ pro Ukrajinu. Obhajoba upozornila, že chlapec použil ve výpovědi fráze, které by dítě jeho věku pravděpodobně přirozeně nepoužilo. Soud námitky obhájců odmítl uznat.

Represe v Rusku

Krátce po vpádu ruských vojsk do sousední země ruští zákonodárci schválili zákony postihující diskreditaci ozbrojených sil a šíření takzvané lživých informací o armádě, za což hrozí roky vězení. Podle kritiků ruského režimu je cílem umlčet jakékoliv výhrady proti invazi a proti počínání Kremlu.

Případ osmašedesátileté lékařky ukazuje míru represí v Rusku, napsala AFP a podotkla, že země už zažila stovky soudních procesů proti lidem obviněným z kritiky invaze. Případ Bujanovové je však podle agentury označován jako obzvláště tvrdý.

Mnozí jako důvod pro zacházení s lékařkou vidí její rodiště - ukrajinský Lvov, dodala AFP. Na internetu se dříve objevila fotografie Bujanovové stojící ve zdemolovaném bytě po razii bezpečnostních služeb a sama lékařka uvedla, že utrpěla zranění hlavy poté, co vůz, jenž ji převážel k soudu, náhle zabrzdil. K soudu ji přišel podpořit asi tucet lidí, většinou zdravotníků.

Jiný ruský soud nedávno podle ní poslal na 13 let do vězení muže, kterého shledal vinným z vlastizrady poté, co prý daroval ukrajinské armádě 50 eur (přes 1100 korun). Alexandr Krajčik tuto sumu podle ruských státních médií převedl dva dny po začátku ruské invaze na Ukrajině v únoru 2022 do německého fondu, jenž získává peníze na podporu ukrajinských ozbrojených sil.

V srpnu vyměřil ruský soud 12 let vězení za vlastizradu Xeniji Karelinové, která má občanství Ruska i Spojených států, kvůli obvinění z poskytnutí podobného daru na podporu napadené země.