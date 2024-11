Piráty chci vycentrovat a stranu řídit jako přechodný manažer. Do Sněmovny bych nekandidoval, říká Hřib

Bývalý pražský primátor a nynější náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib se uchází o post nového předsedy Pirátů. Spolustraníkům v sobotu nabídne svou reformu vnitřního fungování strany a vizi, jak nalákat zpět voliče. „Chci stranu vycentrovat, aby Piráti byli hlavní politickou silou liberálního středu,“ popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Pokud jej spolustraníci nezvolí předsedou, v jiné pozici ve vedení být nechce. Rozhovor Praha 13:27 8. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Hřib | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Proč chcete vést Piráty?

Nominaci jsem přijal poté, co jsem byl osloven celou řadou členů. Po zralé úvaze jsem se nakonec rozhodl, že rukavici zvednu a půjdu do toho.

Ostatní vás sice namotivovali, ale jaké jsou vaše důvody?

Dalo by se říct, že tím důvodem je rezignace Ivana Bartoše.

To znamená, že byste rád spíš pokračoval v jeho vizi, jak mají Piráti fungovat či jak Piráty vést, nebo máte svou vlastní představu?

Chci stranu vycentrovat, aby Piráti byli hlavním politickou silou liberálního středu, abychom se zabývali problémy běžných lidí a dělali politiku opřenou o expertizu a o data.

Mám balík vnitřních reforem Pirátů, který se jmenuje Nová pirátská vlna, kde jsou řešení typu zavření části Pirátského fóra nebo zpřísnění pravidel pro členské podněty, odvolávání, ale je tam i spousta dalších věcí, která nám umožní sjednotit vedení strany a třeba zlepšit i vnitřní a vnější komunikaci, abychom se přestali zabývat sami sebou a začali se zabývat našimi voliči.

Co jsou podle vás témata, která by měla být pro Piráty těmi hlavními?

Určitě je to ekonomika, protože naše země nevzkvétá a dlouhodobě stagnuje. Letos v létě nás předehnali v průměrné mzdě už i Poláci. Ekonomika by měla být férová, ve které platí férová pravidla, bez zbytečné byrokracie a nesmyslných regulací, aby dávala co nejvíce lidem příležitost uspět a rozvinout svůj potenciál. Ideálně znalostní ekonomika, která se soustředí na vytváření pracovních míst s vysokou přidanou hodnotu a tedy i s vysokou mzdou.

Do Sněmovny ne

Kandidujete na předsedu, ale kdybyste se jím nestal, chtěl byste být jedním z místopředsedů?

Ne. Kandiduji se zcela konkrétní reformou vnitřního fungování Pirátské strany, své nezvolení bych vnímal jako jednoznačný signál k tomu, že o tuto reformu zájem není a že má dostat prostor odlišná vize.

Reformu nicméně považuji za naprosto zásadní k tomu, abychom obrátili svou pozornost a energii směrem k budoucnosti našich voličů, protože tady jsou stále reálné hrozby ohrožení demokracie vzestupem konzervativně nacionálního populismu, jak se to stalo v Maďarsku nebo jak se to děje na Slovensku.

Věříte, že máte pro tuto vizi ve straně podporu?

Jestli má podporu, to se dozvíme v sobotu.

Piráti si kromě předsedy zvolí i čtyři místopředsedy, koho byste si na těchto pozicích představoval?

Rád bych tam viděl lidi s reálnou zkušeností z exekutivní politiky, kteří byli krajskými radními či náměstky. Jsou to třeba Hana Hajnová z Vysočiny, Pavel Bulíček z Královéhradeckého kraje, Martin Šmída z Olomouckého kraje anebo bych tam rád viděl lidi, kteří jsou ve své oblasti renomovanými odborníky, třeba Martin Bláha z Hlídače státu.

Přechodný manažer

Jako jeden z důvodů, proč chcete kandidovat na předsedu, uvádíte i to, že Piráti potřebují lídra, který je přenese přes sněmovní volby v příštím roce. Měl byste ambici kandidovat ve sněmovních volbách jako pirátský lídr?

Svou roli vnímám jako interim manažera, přechodného manažera, který přichází pro to, aby stranu uvedl do kondice, ve které bude schopna udělat dobrou kampaň. Naše kampaně v posledních volbách dobré nebyly. To se projevilo tak, že jsme měli sice poměrně vysoké preference, okolo deseti procent, nicméně naši příznivci k volbám nepřišli.

Mám zkušenosti z dobrých kampaní v Praze v komunále v letech 2018 a 2022, což vnímám jako svou základní roli a zároveň vnímám spoluzodpovědnost za to, že najdeme kvalitního lídra, který bude mít ideálně ekonomickou kompetenci, aby se mohl zabývat ekonomickými tématy.

Co řeknete členům Pirátů, až se vás na to budou před volbami ptát? Nechal byste se přesvědčit, že byste tím lídrem mohl být, anebo to není vaše ambice a chcete se dál věnovat pražské politice?

Teď to moje ambice není.

Sice nemáte ambici být lídrem do Poslanecké sněmovny, ale čeká nás ještě rok a máte čtyři poslance…

Čtyři vysoce výkonné poslance s velice dobrým předsedou klubu, kteří vydají za víc než čtyři.

Takže byste se více neangažoval ve sněmovní politice?

Předseda je primárně od toho, aby stranu připravil na volby, vrátil akceschopnost, dravost a inovativnost, abychom uměli dělat kampaně tak, jak jsme to uměli třeba v roce 2017. Tehdejší kampaň zanechala stopu, což se u některých našich následujících kampaní rozhodně říct nedá.

Oprava stranického podvozku

Ve svém nominačním projevu na Pirátském fóru jste uvedl i to, že ve volbách nepotřebujete získat 100 procent, dokonce ani 51 procent, že stačí dostat k volbám vaše voliče. Jak konkrétně to chcete udělat?

Je strašně důležité, aby naše strana mluvila jedním hlasem. K tomu směřuje upgrade strany pod názvem Nová pirátská vlna, kterou předkládám. Posílí odpovědnost vedení strany a zvolených lídrů, zvýší naši srozumitelnost a důvěryhodnost. Je to nezbytný základ, oprava podvozku, na kterém pojedeme do sněmovních voleb.

Když říkáte, že máte naplánované velmi ambiciózní vnitřní reformy…

To je vaše slovo, no dobře. Některým členům to totiž přijde ještě příliš při zemi, takže to je asi relativní vnímání.

Na to jsem se právě chtěl zeptat. Do jaké míry je strana dle vás připravena se této své specifičnosti vzdát? I vzhledem ke své jedinečné struktuře, kdy z jednoho členského podnětu může vzniknout usnesení s velkými důsledky.

Naše klíčová specifika zůstanou. Nadále budeme sestavovat kandidátky tak, že o nich bude hlasovat celé příslušné fórum. Nepřecházíme na žádný delegátský systém ani nic podobného. Základní rysy zůstávají zachovány a dokonce v některých bodech se ta reforma ve skutečnosti vrací ke kořenům.

Vyzkoušeli jsme oddělení užšího a širšího vedení, ale z mého pohledu se tento experiment neosvědčil. Nebo tam je třeba taková věc, že pro členský podnět se musí nasbírat podpora dvojnásobku druhé odmocniny z počtu členů. Tak já navrhuji to vrátit, jak to bylo dřív: 20 procent členů. Myslím si, že je to srozumitelnější.

‚Za námi oligarcha nestojí‘

Jak byste řešil to, co je v posledních měsících vidět v sociologických datech: že se Pirátům drolí voličské jádro a že už neplatí dříve dominantní pozice u nejmladší věkové skupiny. Nahradili vás tam jak Starostové, tak v evropských volbách Přísaha s Motoristy. Jak byste chtěl Pirátům v těchto kategoriích vrátit podporu?

Je nutné hrát s kartami, co máte v ruce. Za námi nestojí žádný oligarcha s mediálním domem. Budeme muset komunikovat způsobem, na který máme, když to řeknu naplacato.

Témat dotýkajících se mladých je celá řada. Ať už je to zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání od mateřských po vysoké školy, aby to umožnilo všem rozvinout talent a osobní naplnění. Potom je to rozhýbání trhu práce, ale i podpora školek a zkrácených úvazků.

Jsou to přívětivější podmínky pro podnikání a investování. Nejenom podpora inovací startupů a drobných střadatelů na kapitálových trzích, ale také výstavby bytů, ale i dopravních, energetických či komunikačních sítí. Zjednodušení byrokracie a struktury státu i samospráv.

Ještě bych se zeptal, jaké jsou za poslední dva měsíce, primárně od doby, kdy Piráti skončili ve vládě, vztahy v magistrátní koalici? Vládnete totiž s koalicí Spolu a STAN, stejně jako to bylo na celostátní úrovni.

Tady na magistrátu Piráti určitě chtějí dodržovat koaliční smlouvu a jsem rád, že naši koaliční partneři to vidí podobně.

Takže jsou dobré? Nebo korektní?

Zatím jsme u všeho našli nějaký konsenzus. Jsme v půlce volebního období, ale pro programové prohlášení v Praze hlasovala celá koalice jednomyslně, takže směr rozvoje města je jasně daný.