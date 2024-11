Prasknutí lana zřejmě předejít nešlo, pádu lanovky na Ještěd se ale zabránit dalo, shrnuje šéf inspekce

Když před třemi lety prasklo lano lanovky na Ještěd, mohla strojvedoucího uvnitř kabiny ještě zachránit automatická brzda. Na místě ale chyběla. A revizní technici to neodhalili. Tak v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz shrnul závěry vyšetřování šéf Drážní inspekce Jan Kučera. „Kabina se rozjela velkou rychlostí dolů. Když přejela sloup, vypadla z dráhy a spadla na zem,“ popsal, co se po přetržení lana bez automatické brzdy stalo. Rozhovor Praha 15:21 8. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V neděli 31. října 2021 ve 13.38 v Liberci spadla jedna kabina lanové dráhy na Ještěd | Zdroj: Drážní inspekce

Mohl byste stručně shrnout hlavní problémy, které měla lanovka na Ještěd při pádu?

Bezprostřední příčinou mimořádné události bylo přetržení tažného lana. To se vědělo už v ten den, ale my jsme se nespokojili s takovými závěry. A následně jsme stanovili ještě bezprostřední příčiny pádu vozu číslo 2, ve kterém zahynul strojvedoucí.

Řekli jsme, že je to z toho důvodu, že na lanové dráze nebyla automatická aktivace vozové brzdy, která by v případě, že praskne tažné lano, automaticky zastavila kabiny. Kabina se v tedy tomto případě rozjela velkou rychlostí dolů. Když přejela sloup, vypadla z dráhy a spadla na zem.

Jako druhou bezprostřední příčinu pádu vozu jsme stanovili, že lanová dráha byla revizními techniky, kteří mají provádět pravidelné kontroly, revize, prohlídky a zkoušky, uznávána jako způsobilá k provozu. Stanovili, že je to v souladu s technickou dokumentací. Jenomže technická dokumentace říkala, lanová dráha musí mít automatickou vozovou brzdu. Což se nestalo.

Jejich činnost, že nezakázali provoz lanové dráhy, způsobila i to, že byla provozována a že když prasklo to lano, tak už nic nestálo v cestě tomu, aby kabina spadla.

Nejdřív se zastavím u toho prasklého lana. V závěrečné zprávě jsou zmínky o jeho korozi. Dala se ještě před nehodou odhalit?

To je velká otázka. Určitě by se odhalit dala, kdyby na to byly postupy a technické zařízení. Jestli se dala v praxi odhalit, to je těžké. Dělá se pravidelná defektoskopie lana, jinými slovy v podstatě rentgen. Defektoskopii nemůžete udělat v celé délce lana. Lano prasklo v místě, které nebylo pět let defektoskopováno. Tato kontrola to odhalit nemohla. Nicméně stejně si myslíme, že se to odhalit mohlo. Ale bylo by to složité. Někdo by se na to místo musel konkrétně zaměřit.

Ve zprávě máme napsáno, že je to přispívající faktor. Nikdo nikomu nestanovil, co přesně má pravidelně denně kontrolovat. Kontrolovali, co si mysleli, že kontrolovat mají. Jinými slovy, kdyby technické předpisy provozovatele řekly: „Musíš zkontrolovat toto lano, nesmí vypadat takhle“, tak by to mohlo vypadat jinak.

Proto je otázka, zda se to dalo zkontrolovat, nebo ne, těžko zodpověditelná. Znalecký posudek tvrdí, že ne. My tvrdíme, že ano. Ale za vyvinutí většího úsilí než bylo požadováno.

Ohledně automatické brzy. Víte, jak dlouho u lanovky nebyla?

Nevíme. Zjistili jsme, že k demontáži prvních prvků, které souvisely s vozovou brzdou, došlo nejpozději na konci roku 1979. A v roce 1991 už máme jistotu, že určitě provozovaná nebyla. Co se dělo mezi tím z dokumentací nevyplývá.

Kdyby tam automatická brzda byla, došlo by k tomu, že by lanovka zůstala na nosném laně? Zabrzdila by se pomocí té automatické brzdy?

Jsme o tom přesvědčeni. Ve zprávě máme i odkaz na video, kde se simulovalo prasknutí tažného lana, kde byla automatická brzda.

Pád lanovky 13:34:49 – Po příjezdu vozu č. 2 do horní stanice z něj vystupují cestující

– Po příjezdu vozu č. 2 do horní stanice z něj vystupují cestující 13:35:38‍ – Do vozu č. 1 v dolní stanici nastupuje 13 cestujících

– Do vozu č. 1 v dolní stanici nastupuje 13 cestujících 13:35:48 – Návrat průvodčího do kabiny č. 2

– Návrat průvodčího do kabiny č. 2 13:37:30 – Nástup průvodčího do kabiny č. 1

– Nástup průvodčího do kabiny č. 1 13:37:40 – Rozjezd vozů

– Rozjezd vozů 13:38:06 – Přetržení tažného lana , rozhoupání kabiny č. 2 a nezajištěná jízda vozu směrem dolů ke spodní stanici

– , rozhoupání kabiny č. 2 a nezajištěná jízda vozu směrem dolů ke spodní stanici 13:38:17 – Přetržení přítažného lana o ocelovou konstrukci staré podpěry původní lanové dráhy

– Přetržení přítažného lana o ocelovou konstrukci staré podpěry původní lanové dráhy 13:38:19 – Zřetelné rozkmitání nosného lana pravděpodobně v reakci na přetržení přítažného lana

– Zřetelné rozkmitání nosného lana pravděpodobně v reakci na přetržení přítažného lana 13:38:22 – Další zřetelné rozkmitání nosného lana pravděpodobně způsobené vypadnutím běhounu vozu č. 2 z nosného lana

Zeptám se tedy, dalo se pádu lanovky, při kterém tedy zemřel jeden průvodčí, zabránit?

Jsme přesvědčeni, že pádu lanovky se zabránit dalo. Prasknutí lana zřejmě zabránit nešlo. To jsou ale dvě odlišné věci. Mimořádná událost se jmenuje přetržení lana, to se stát může, protože technické normy počítají s tím, že to lano praskne. Ale právě proto vyžadují, aby tam byla instalována automatická brzda, která tam chyběla.

Je to podobné jako v autě. Pokud pojedete autem, tak máte bezpečnostní pás, který vás v případě nehody zabrzdí, abyste se tolik nezranila. Počítá se s malou pravděpodobností, že se auto srazí, proto je tam bezpečnostní pás. Tady je to stejné.

Lano by prasknout nemělo, kontroluje se, ale stát se to může, má tam být automatická vozová brzda, která má zabránit nekontrolovanému pohybu vozidel směrem dolů.

České dráhy uvedly, že měly pro absenci automatické brzdy úřední povolení a podle nich při žádné kontrole ze strany Drážní inspekce nebyl technický stav lanovky nikdy zpochybněn, ani nebylo konstatováno, že by chyběl nějaký bezpečnostní prvek.

Pokud měly povolení, měly nám ho dodat. V rámci celého šetření jsme žádnou výjimku na provozování lanové dráhy bez automatické vozové brzdy neviděli, byť všichni operovali tím, že existuje, ale nikdo nám ji nepředložil. Zase pokud by existovala, tak to měli revizní technici uvést ve svých protokolech a měli to tam přikládat.

Ohledně toho, že snad jsme měli lanovou dráhu kontrolovat, to omítám. Na lanové dráze jsme, stejně jako další orgány, občas provedli nějaký dozor, ale nikdy jsme se nezaměřili na to, abychom kontrolovali tuto část lanové dráhy.

Zase analogie, pokud vás zastaví policista, dá vám dýchnout a nevšimne si, že máte prorezlou karosérii, nemůžete ho vinit z toho, že vás nechal jet dál.

Drážní úřad pak kontroloval, zda jsou revizní zprávy. A ty byly. Když máte revizní zprávu, kde je napsané, že je všechno v pořádku, tak se na to Drážní úřad spolehl. A my mu tohle v naší závěrečné zprávě nevyčítáme. Vyčítáme mu, že špatně kontroloval revizní techniky, kteří vydávali revizní zprávy v rozporu se skutečností.

Odpovědnost za to, že je lanovka v pořádku, má především provozovatel. Pak vstupují revizní technici. České dráhy trošičku odvádí pozornost od vlastního selhání. Provozovali lanovku v rozporu se schválenou technickou dokumentací.

Házet odpovědnost na Drážní inspekci nebo Drážní úřad, chápu je, také bych se tím bránil, ale neznamená to, že když mám něco špatně, a náhodou mi to projde, tak že za to já neodpovídám.

Mohla Drážní inspekce nebo Drážní úřad podle vás absenci automatické brzy odhalit?

Určitě ne. Od toho je tam ten revizní technik. Podobně, když pojedete autem na STK, dostanete od technika potvrzení, že auto je v pořádku. Při většině kontrol to přece státu bude stačit.

Ještě poslední otázka, podle vašich závěrů by teď provozovatele lanovek měla čekat mimořádná kontrola od Drážního úřadu. Můžete ještě shrnout další opatření, která po téhle nehodě navrhujete?

Chceme, aby existovaly technologické postupy u provozovatelů lanových drah, aby všichni zaměstnanci věděli, co mají dělat a jak to mají dělat. Řekli jsme Drážnímu úřadu, ať to takhle mají všichni. Ať ten, kdo ráno kontroluje pohledem nebo jde do technické části, přesně ví, na co se zaměřit, a ať ví, jak to má vypadat, když je to špatně.

Také jsme chtěli, aby fungovala nezávislost. Jednou za čas se provádí velká revize, kterou dělá právnická firma pověřená ministerstvem dopravy, tak v této konkrétní situaci si na velkou revizi najali technika, který tam ale už dělal pravidelné roční revize. To znamená, že kontroloval sám sebe. A to si myslíme, že je kompletně špatně. Má udělat někdo jiný.

Podobná nehoda v Itálii Drážní inspekce v závěrečné zprávě několikrát zmiňuje pád lanovky vedoucí k hoře Mottarone na severu Itálie v roce 2021. Zřítila se kvůli přetrženému tažnému lanu a nefunkční záchranné brzdě. Tu úmyslně zablokovali zaměstnanci, protože špatně fungující brzda zdržovala provoz. Při zřícení kabiny zahynulo 14 lidí, přežil pouze pětiletý izraelský chlapec. Při havárii ale zemřeli jeho rodiče, mladší bratr a dva praprarodiče. Z nehody existuje video, se kterým inspekce pracovala. Záběry mohou být pro někoho drastické.