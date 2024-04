Nedostatečné. Vedení německé AfD není spokojeno s vysvětlením Bystroně k podezření z ruského úplatku

Vedení Alternativy pro Německo (AfD) není podle informací deníku Bild spokojeno s vyjádřením svého poslance a dvojky na stranické kandidátce pro volby do Evropského parlamentu Petra Bystroně k podezřením z braní úplatků. Bystroň ve čtvrtek v dopise spolupředsedům strany Alici Weidelové a Tinu Chrupallovi odmítl, že by od proruské zpravodajské platformy Voice of Europe či od Rusů dostával peníze. Berlín 9:52 5. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec a dvojka na stranické kandidátce AfD pro volby do Evropského parlamentu Petr Bystroň | Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur | Zdroj: Reuters

Vedení strany ztrácí v Bystroně důvěru, což umocňuje i to, že poslanec příliš často a příliš okatě cestoval do Ruska či Běloruska, napsal Bild.

Poukázal také na to, že Bystroň přijímání úplatků zcela nepopřel, když uvedl, že peníze nedostával od spolupracovníků Voice of Europe či od Rusů. Peníze tak ale mohl podle Bildu obdržet třeba od Viktora Medvedčuka, jemuž bylo odebráno ukrajinské občanství a který stojí na straně ruského prezidenta Vladimira Putina. Česko Medvedčuka nedávno zařadilo na svůj sankční seznam, právě i kvůli jeho finančním vazbám na Voice of Europe.

Krah se distancoval

Podezřením nečelí jen Bystroň, ale také lídr pravicově populistické AfD pro eurovolby Maximilian Krah. Podezření vůči Krahovi ale nejsou tak konkrétní jako proti Bystroňovi, což Krah využil k tomu, aby se od volební dvojky distancoval. Podle Kraha by se Bystroň prozatím neměl účastnit předvolební kampaně. Bystroň ale uvedl, že pro to není důvod.

„Vedeme kampaň jako strana právního státu, nyní ale čelí vedoucí dvojice podezřením z korupce,“ citoval Bild nejmenovaného vysokého představitele AfD. Deník dodal, že strana Kraha ani Bystroně nemůže z kandidátky vyškrtnout, i kdyby chtěla. Vypršel už totiž časový limit pro změnu kandidátky.

V pondělí zasedne vedení AfD, které se kauzou bude zabývat. Bystroň řekl, že chce předsednictvu celou věc osobně vysvětlit.