‚Děda s Milďáskem‘ stanou po letech před soudem. Začíná projednávání korupční kauzy exsoudce Sováka

Bývalý soudce Vrchního soudu v Praze Zdeněk Sovák zasedne poprvé na lavici obžalovaných. Začíná totiž projednávání korupční kauzy, ve které je ústřední postavou. Podle žalobce chtěl za peníze ovlivňovat soudní rozhodnutí a své služby měl skrze známé nabízet také firmě Metrostav, jejíž rozsudek nabízel „ohnout“ za 50 až 150 milionů korun. Společně se Sovákem před soudem stanou další čtyři obžalovaní. Praha 6:20 19. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý soudce Zdeněk Sovák stane před soudem | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po více než třech letech vyšetřování a příprav začíná Městský soud v Praze projednávat korupční kauzu Zdeňka Sováka. Původně měl soud začít už před čtrnácti dny, jeho senát ale jednání zrušil a nové nařídil na polovinu března.

„Hlavní líčení nařízeno na nový termín z důvodu kolize jednoho z obhájců, v rámci celého původně nařízeného bloku hlavního líčení,“ vysvětlila důvod mluvčí soudu Štěpánka Tykalová.

Jestli v úterý před soud dorazí i Sovák, není jisté. Jeho syn a zároveň právní zástupce Ondřej Sovák rozhodnutí otce podle svých slov nezná. „To vám nemůžu sdělit, tyto informace nemám,“ řekl krátce.

Kdo stojí před soudem? Zdeněk Sovák – bývalý soudce Vrchního soudu v Praze, který si měl říct podle obžaloby o úplatek za mírnější rozsudek mimo jiné v trestní kauze společnosti Metrostav.

bývalý soudce Vrchního soudu v Praze, který si měl říct podle obžaloby o úplatek za mírnější rozsudek mimo jiné v trestní kauze společnosti Metrostav. Milan Bíba – známý bývalého soudce Sováka. Podle obžaloby šlo o člověka, který úplatky pro Sováka vyjednával.

známý bývalého soudce Sováka. Podle obžaloby šlo o člověka, který úplatky pro Sováka vyjednával. Charlotte Mulénová – přítelkyně Milana Bíby. Podle policie v případu figurovala tím, že „vyprala“ zálohu za ovlivnění rozsudku.

přítelkyně Milana Bíby. Podle policie v případu figurovala tím, že „vyprala“ zálohu za ovlivnění rozsudku. Gagik Tonyan – podnikatel s arménským občanstvím. Za své osvobození ve vyděračské kauze dal Sovákovi obraz.

podnikatel s arménským občanstvím. Za své osvobození ve vyděračské kauze dal Sovákovi obraz. Robert Plevač – soukromý detektiv, který přišel s nabídkou, že získá od Metrostavu úplatek za ovlivnění jeho trestní kauzy.

Jak ale doplnil, neočekává, že by řízení během úterý významně postoupilo. „Předpokládám, že by mělo dojít pouze ke čtení obžaloby. A vzhledem k tomu, že je obsáhlá, zřejmě k ničemu dalšímu nedojde,“ mínil.

Výměna soudce

Projednávání korupční kauzy bývalého soudce Sováka zdržela ještě jedna věc – a to výměna soudce, který dostal případ na starost. Předseda původního senátu Tome Frankič mladší se kauzy vzdal s ohledem na to, že se jeho otec Tome Frankič starší s obžalovaným Sovákem znal z Vrchního soudu v Praze, kde oba působili.

To ostatně už dříve potvrdil také přímo obžalovaný soudce. „Vím, že on sám se vyloučil z tohoto důvodu, že jsme s jeho tatínkem byli kolegové a znali jsme se. Takže jeho rozhodnutí chápu,“ popsal.

Celou kauzu následně dostal na starost soudce Libor Holý. Ten v minulosti řešil třeba případ státního zástupce Pavla Suchánka, kterého žaloba vinila z toho, že vzal od soudce Ondřeje Havlína – také stíhaného v korupční kauze – padesátitisícový úplatek za to, že ukončí stíhání opilého řidiče. Suchánek dostal po odvolání tříletý podmíněný trest s dvousettisícovou pokutou.

Korupční kauza

Sovákova kauza odstartovala na začátku prosince 2020, když policisté zasáhli v budově pražského vrchního soudu. Obžaloba stojí zčásti na odposleších, ve kterých podle policie plánuje bývalý soudce braní úplatků se svým někdejším komplicem a spoluobžalovaným Milanem Bíbou.

Oba se v telefonátech oslovovali přezdívkami – Sovák byl „Děda“, Bíba zase „Milďásek“. Společně měli požadovat 50 až 150 milionů korun za zmírnění rozsudku pro firmu Metrostav, která figurovala v korupční kauze kolem exhejtmana Davida Ratha. Rozpětí ve velikosti částky Bíba podle zjištění serveru iROZHLAS.cz vysvětloval tím, že suma se bude odvíjet od toho, jak moc „se podaří konečný rozsudek snížit“.

Nabídka na ohnutí rozsudku ale zůstala oslyšena a stavební firma místo toho kontaktovala protimafiánskou centrálu. „S nabídkou byla firma skutečně několikrát kontaktovaná a uvědomila o tom odpovědné orgány,“ popsal tehdy serveru iROZHLAS.cz někdejší mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha. Od té doby byl jak soudce Sovák, tak i další obžalovaní v hledáčku policie.

S kauzou pak souvisí také případ podnikatele a malíře arménského původu Gagika Tonyana. Toho už dříve Městský soud v Praze poslal na šest let do vězení za vydírání ve stadiu pokusu.

Sovák mu měl podle policie ale slíbit, že ho viny zprostí, k čemuž nakonec došlo. Za to dostal od Tonyana obraz. Podle policie měl hodnotu přes sto tisíc korun. Podle Tonyana jen okolo deseti tisíc.

Zvěřina

Kromě odposlechů vycházeli policisté třeba i ze svědectví právníka Jiřího Teryngela, od kterého měl soudce převzít úplatek sto tisíc korun. Teryngel policistům vše během vyšetřování přiznal, soud s ním schválil dohodu o vině a trestu, a tak si advokát z kauzy nakonec odnesl pouze finanční trest ve výši jednoho milionu korun.

Že peníze od Teryngela přijal, přiznal reportérům i sám Sovák. Tvrdil ale, že si myslel, že je v tašce zvěřina a tisícovek si všiml až doma.

„Na to, že tam jsou peníze, jsem přišel, a to dokládají i kamery, v momentě, kdy jsem zvěřinu ukládal do lednice. V té chvíli jsem se rozhodl, že je při nejbližší příležitosti vrátím. A taky jsem je vrátil. Jedna věc je, jak to on (právník Jiří Teryngel, pozn. red.) vysvětluje, já mám ale tuhle verzi, která je sice pravdivá, ale pravdivá verze je málokdy nejlepší obhajoba,“ popsal už dříve v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Sovák.

V dalších větvích své kauzy pak bývalý soudce vinu odmítá. Tvrdí, že nabídky ovlivňování rozsudků zachycené v odposleších, byly pouze „kecy z opilosti“. „Byl jsem ožralý jako Dán. Dozvídal jsem se o tom z odposlechů. A bylo to prostě chvástání,“ řekl Sovák po konfrontaci reportérem serveru iROZHLAS.cz v létě 2021.

Zdeněk Sovák (73) V justici začal v roce 1976 u Obvodního soudu pro Prahu 6. Od roku 1995 do roku 2005 byl soudcem Nejvyššího soudu, odtud zamířil na pražský vrchní soud. V minulosti byl dvakrát dočasně zbaven funkce a nesměl soudit. Poprvé, když ho policie obvinila z opisování odborných textů. Kvůli tomu byl i trestně stíhaný za porušování autorských práv a podvod. S poškozenými se ale domluvil na mimosoudním vyrovnání. Bez ztráty taláru vyvázl i z kárného řízení. Na podzim 2003 soudce havaroval s více než dvěma promile v krvi. Vyvázl s pokutou. Se zahlazením nehody mu podle dřívějších informací médií pomáhal Vladislav Větrovec, který se podle policie podílel na zmanipulovaných konkurzech kolem ústeckého soudce Jiřího Berky. Na konci roku 2020 Sovák skončil jako soudce, protože dovršil věk 70 let.