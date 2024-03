Projednávání kauzy soudce Sováka bylo opět odročeno. Nedorazil jeden z hlavních obžalovaných

V úterý mělo po více než třech letech začít projednávání korupční kauzy bývalého soudce Vrchního soudu v Praze Zdeňka Sováka. Ani tentokrát ale předseda senátu Libor Holý jednání nezahájil. Důvod? K soudu nedorazil druhý hlavní obžalovaný – Milan Bíba, známý soudce Sováka, který oslovoval lidi a firmy s nabídkami „ohýbání“ rozsudků. Podle jeho advokáta Dalibora Franze mu v účasti na jednání brání zdravotní důvody. Soud je odročen až na květen. Praha 11:28 19. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý soudce Zdeněk Sovák dorazil k soudu k projednání jeho korupční kauzy. Soud přesto jednání odročil kvůli neúčasti hlavního obžalovaného a Sovákova spolupracovníka Milana Bíby | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

Více než tři roky příprav a výměna soudce předcházela hlavnímu líčení v korupční kauze bývalého soudce Vrchního soudu v Praze Zdeňka Sováka, který měl požadovat za zmírnění jím vynášených rozsudků úplatky.

Kauzu měl v úterý poprvé projednat senát Městského soudu v Praze, k soudnímu stání ale nakonec opět nedošlo. K soudu nedorazil hlavní obžalovaný Milan Bíba, v odposleších užívající přezdívku „Milďásek“.

„Soud proto konstatuje, že nejsou splněny podmínky pro konání hlavního líčení u obžalovaného Bíby. Hlavní líčení se tedy odročuje na dnes už nařízené líčení od 28. května,“ uzavřel po necelých deseti minutách úterní jednání soudce Libor Holý.

Podle advokáta Dalibora Franze brání Bíbovi v účasti u soudu jeho zdravotní stav. Soudce Holý posupně vyjmenoval uváděné důvody: akutní zápal plic, chronickou obstrukční plicní nemoc třetího stupně, anémii, dušnost, obezitu či spánkovou apnoe. Podle obhajoby mělo navíc dojít ke zhoršení jeho zdravotního stavu.

Že by šlo pouze o obstrukce, advokát Franz vyloučil. „Celé přípravné řízení, které trvalo několik let, bylo prosto jakýchkoliv obstrukcí. Není důvod, proč bychom s tím začínali právě teď,“ popsal Franz, podle kterého je zlepšení zdravotního stavu Bíby podle lékařských zpráv očekáváno během zhruba tří týdnů. „Pokud by to bylo možné, určitě by tady můj klient byl,“ dodal.

Kdo je v kauze obžalovaný? Zdeněk Sovák – bývalý soudce Vrchního soudu v Praze, který si měl říct podle obžaloby o úplatek za mírnější rozsudek mimo jiné v trestní kauze společnosti Metrostav.

bývalý soudce Vrchního soudu v Praze, který si měl říct podle obžaloby o úplatek za mírnější rozsudek mimo jiné v trestní kauze společnosti Metrostav. Milan Bíba – známý bývalého soudce Sováka. Podle obžaloby šlo o člověka, který úplatky pro Sováka vyjednával.

známý bývalého soudce Sováka. Podle obžaloby šlo o člověka, který úplatky pro Sováka vyjednával. Charlotte Mulénová – přítelkyně Milana Bíby. Podle policie v případu figurovala tím, že „vyprala“ zálohu za ovlivnění rozsudku.

přítelkyně Milana Bíby. Podle policie v případu figurovala tím, že „vyprala“ zálohu za ovlivnění rozsudku. Gagik Tonyan – podnikatel s arménským občanstvím. Za své osvobození ve vyděračské kauze dal Sovákovi obraz.

podnikatel s arménským občanstvím. Za své osvobození ve vyděračské kauze dal Sovákovi obraz. Robert Plevač – soukromý detektiv, který přišel s nabídkou, že získá od Metrostavu úplatek za ovlivnění jeho trestní kauzy.

Žalobce Zdeněk Štěpánek byl dalším odročením případu rozladěný. „Je to mrzuté, ale mně nepřísluší komentovat lékařské zprávy. Takže se nedá nic dělat,“ řekl novinářům s tím, že je těžké komentovat, jestli jde, nebo nejde ze strany obžalovaného o obstrukci. „Nechtěl bych to takto nazvat, protože jsem sám ty lékařské zprávy neviděl. Z toho, co jsem slyšel, jde ale spíše o chronické problémy, takže ať si udělá každý názor sám,“ řekl opatrně.

Zdeněk Sovák odklad líčení komentovat odmítl. Jeho obhájce a syn Ondřej Sovák pak jen krátce doplnil, že jde pouze o „procesní vady“. Poté rychle opustil chodbu.

Kauza soudce Sováka

Sovákova kauza odstartovala na začátku prosince 2020 policejním zásahem v budově pražského vrchního soudu. Podle obžaloby měl bývalý soudce se svým někdejším komplicem a spoluobžalovaným Milanem Bíbou žádat milionové úplatky za ovlivňování rozsudků.

Mimo jiné měli žádat i o úplatek 50 až 50 milionů korun za zmírnění rozsudku pro firmu Metrostav, která tehdy figurovala v korupční kauze kolem exhejtmana Davida Ratha. Rozpětí ve velikosti částky Bíba podle zjištění serveru iROZHLAS.cz vysvětloval tím, že suma se bude odvíjet od toho, jak moc „se podaří konečný rozsudek snížit“.

Firma ale místo toho kontaktovala protimafiánskou centrálu a ta začala schůzky Zdeňka Sováka a jeho spolupracovníků monitorovat a sbírat o korupčním jednání další důkazy.

A zmapovaných případů bylo skutečně více. Policie například zmiňuje případ podnikatele a malíře arménského původu Gagika Tonyana, kterého Městský soud v Praze poslal na šest let do vězení za vydírání ve stadiu pokusu.

Sovák mu ale měl podle policie slíbit, že ho viny zprostí, k čemuž nakonec došlo. Za to dostal od Tonyana obraz, který měl podle policie hodnotu přes sto tisíc. Podle Tonyana jen okolo deseti tisíc.

Kromě odposlechů pak policisté vycházeli třeba i ze svědectví právníka Jiřího Teryngela, od kterého měl soudce převzít úplatek sto tisíc korun. Teryngel policistům vše během vyšetřování přiznal, soud s ním schválil dohodu o vině a trestu a advokát si z kauzy nakonec odnesl finanční trest ve výši jednoho milionu korun.

Že peníze od Teryngela přijal, přiznal reportérům i Sovák. Tvrdil ale, že si myslel, že je v tašce zvěřina a tisícovek si všiml až doma. V dalších větvích své kauzy pak bývalý soudce vinu odmítá. Tvrdí, že nabídky ovlivňování rozsudků zachycené v odposleších byly pouze „kecy z opilosti“. „Byl jsem ožralý jako Dán. Dozvídal jsem se o tom z odposlechů. A bylo to prostě chvástání,“ řekl Sovák po konfrontaci reportérem serveru iROZHLAS.cz v létě 2021.