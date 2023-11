Kauzu soudce Sováka dostal na stůl Libor Holý. Korupci v justici nebude řešit poprvé

Konečně se ví, kdo bude rozhodovat kauzu soudce Zdeňka Sováka. Jak zjistil server iROZHLAS.cz a Radiožurnál, spis přistál na stole soudce Libora Holého. Ten se s případem korupce v justici nebude potýkat poprvé. Už v minulosti vynášel třeba rozsudek nad obžalovanými v korupční kauze soudce Ondřeje Havlína. Původní zpráva Praha 5:00 21. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Zdeněk Sovák čelí obvinění z korupce a zneužití pravomoci úřední osoby | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kauzu soudce Sováka bude rozhodovat nový soudce. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig. „V souladu s rozvrhem práce byla uvedená věc přidělena k vyřízení Liborovi Holému,“ odepsal mluvčí.

‚S jeho tatínkem jsme byli kolegové.‘ Soudce Frankič odstoupil ze Sovákovy kauzy kvůli možné podjatosti Číst článek

Podle něj by měla být do konce listopadu vypsaná nová jednání, soud s bývalým soudcem Sovákem tedy bude po nucené přestávce opět pokračovat.

Holý nebude soudit korupci v justici poprvé. Už v minulosti se zabýval třeba i mediálně sledovanou kauzou úplatků pro soudce Ondřeje Havlína, který byl v roce 2019 propuštěn z vězení, odseděl si tak jen asi polovinu trestu.

Soudce Holý rozhodoval o případu státního zástupce Pavla Suchánka, kterého žaloba vinila z toho, že vzal od Havlína padesátitisícový úplatek za to, že ukončí stíhání opilého řidiče. „Nebylo prokázáno, že se skutek stal,“ pronesl tehdy verdikt na adresu exžalobce Suchánka, který ale podle Holého přinejmenším profesně pochybil.

Náhrada za Frankiče

Teď soudci Holému na stůl přistála neméně mediálně sledovaná kauza. A to proto, že se předseda senátu Tome Frankič, který původně dostal korupční případ soudce Sováka na starost, kauzy vzdal.

„Existují okolnosti, které by ve věci objektivně vzato mohly vzbuzovat pochybnosti o objektivitě rozhodování předsedy senátu Tomeho Frankiče a o jeho nepodjatosti v rámci projednávání této trestní věci,“ popsal serveru iROZHLAS.cz Wenig v březnu s tím, že hlavním důvodem nahlášeného střetu zájmů bylo to, že se Frankičův otec (Tome Frankič starší) se Sovákem přímo znal.

Což vyplývá i z veřejně dostupného rozpisu služeb z roku 2019 Vrchního soudu v Praze, kde jak Sovák, tak i Frankič starší působili. Ostatně, tuto spojitost potvrdil serveru iROZHLAS.cz i obžalovaný Zdeněk Sovák.

„Vím, že on sám se vyloučil z tohoto důvodu, že jsme s jeho tatínkem byli kolegové a znali jsme se. Takže jeho rozhodnutí chápu. Podle mých informací tohle ale stejně nevnímají spoluobvinění, kteří mají argumentovat, že jich se ta podjatost netýká. Vnímají to tedy tak, že budou odňati svému zákonnému soudci. Tedy nevím, jak se to bude vyvíjet dál,“ řekl Sovák.

Ohýbání rozsudků?

Bývalého soudce Zdeňka Sováka policisté zadrželi a obvinili v roce 2020. Podle nich měl Sovák se svým známým Milanem Bíbou nabízet firmě Metrostav ovlivnění rozsudku v kauze exhejtmana Davida Ratha, kde firma figurovala kvůli uplácení. Firma ale podle jejího tehdejšího mluvčího Vojtěcha Kostihy o nabídce informovala policisty.

Kauza soudce Sováka. Policie po dvou letech dokončila vyšetřování, obvinění se nyní seznamují s výsledky Číst článek

Sovák měl také podle policistů slíbit podnikateli a malíři arménského původu Gagiku Tonyanovi, kterého městský soud poslal na šest let do vězení za vydírání ve stadiu pokusu, že ho obžaloby zprostí. A za to měl získat od Tonyana obraz Staroměstského náměstí, o kterém mu měl malíř namluvit, že má hodnotu 125 tisíc korun. Tonyan přesto obžaloby zproštěn nebyl.

Případ staví obžaloba i na výpovědi bývalého advokáta Jiřího Teryngela, který policistům přiznal, že převzal od soudce stotisícový úplatek. Přiznáním získal možnost uzavřít dohodu o vině a trestu, kterou mu následně schválil Okresní soud v Berouně, proto z kauzy vyvázl jen s finančním trestem ve výši jednoho milionu korun.

Přitížilo to ale Sovákovi, jehož kauza se na podzim 2022 nakonec dostala také před Městský soud v Praze, který se jí už zabývá. Bývalý soudce i nadále vinu odmítá s tím, že nabídky na „ohýbání“ rozsudků, které zachytily odposlechy, byly jenom „kecy“ z opilosti. „Byl jsem ožralý jako Dán. Dozvídal jsem se o tom z odposlechů. A bylo to prostě chvástání,“ řekl Sovák po konfrontaci reportérem serveru iROZHLAS.cz před dvěma lety.