Obžalobu v korupční kauze exsoudce Sováka žalobce dočetl. Případ Bíby projednají zvlášť

Městský soud v Praze po třech přerušených jednáních dokončil čtení dvou obžalob v korupční kauze bývalého soudce Zdeňka Sováka. Toho poté museli opět ze soudu transportovat záchranáři do nemocnice. Další z hlavních obžalovaných – Milan Bíba – ke čtvrtečnímu jednání ze zdravotních důvodů vůbec nedorazil. Soud proto vyčlenil jeho případ do zvláštního řízení, ve kterém by měl Bíbův zdravotní stav přezkoumat znalec.

