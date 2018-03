12. 12. 2014 |Zuzana Petráňová |Zprávy z domova

Lidé by měli v penzi strávit poslední čtvrtinu svého života, věk odchodu do důchodu tak bude pohyblivý podle průměrné délky dožití. Takový je návrh, který komise odborníků předloží vládě. Deset let před odchodem do penze by se pak hranice věku neměla měnit.