výběrové řízení

14. 5. 2015 |Martin Karlík |Zprávy z domova

Do konce příštího týdne by měl být známý nový ředitel Agentury pro sociální začleňování. Dnes končí lhůta pro podání přihlášky do výběrového řízení na tento post. Ředitele vybere tříčlenná komise. Její přesné složení se ještě řeší. Jisté je, že jednoho člena jmenuje vedoucí Úřadu vlády, druhého ministr pro lidská práva a poslední má být nezávislý expert.