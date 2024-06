170 hektarů lesa rozdělilo radu města Milevsko. Podle některých radních je změna správce netransparentní

„Máme 170 hektarů docela pěkných příměstských lesů a myslím, že je povinností se o ně dobře starat. A zdálo se mi, že se to nedělá úplně správně. Zaprvé to má na starosti odbor životního prostředí, který by tam měl provádět nejen odbornou, ale i kontrolní činnost. Nebyl jsem přesvědčen, že tomu tak je,“ uvádí starosta za Jihočechy 2012 Ivan Radosta.

„Druhá věc je jistý střet zájmů, protože nám lesy spravuje jeden člověk jako OSVČ, který k tomu má ještě svoji firmu s.r.o., přes kterou proudí některé platby, prodej dřeva a tak dále, což se nám moc nelíbí,“ dodává.

Lesní hospodář Milan Černý, který měl milevské lesy 23 let na starost, ale jakýkoliv střet zájmů vylučuje.

„To dříví, které jsem přes svoje s.r.o. nakupoval, jsem vysoutěžil ve výběrovém řízení organizovaném městem Milevsko. Nehledě na to, že do výběrového řízení jsem šel, až když se nikdo nepřihlásil, nikdo to kůrovcové dřevo nechtěl. Vysoutěžil jsem ho, abychom mohli hospodařit, abychom vůbec měli na pěstební činnost. Nerozumím tomu a mrzí mě, že kam se to dostalo,“ reaguje.

Dva radní proti

Milevsko teď hledá nového správce lesů. Dva ze sedmi členů městské rady jsou ale proti.

Radní Ivana Stráská z ČSSD postrádá větší transparentnost. „Největší problém vidím v tom, že jsme si v žádném otevřeném výběrovém řízení vůbec neověřili, jaké jsou podmínky na trhu. V materiálu je i návrh odboru a právní názor advokátní kanceláře města, abychom vyhlásili obecní záměr, anebo abychom oddělili lesního hospodáře od ostatních činností. Tento návrh nebyl respektován,“ vysvětluje.

Podobně to vidí radní za ANO Martin Kupec. „Nikdy nezvednu ruku pro takovéhle netransparentní záměry. Toto je záležitost, která měla být řešena výběrovým řízením. Je to naprosto klíčová věc, velký majetek města. Pro způsob, jakým to probíhalo, nikdy hlasovat nemůžu,“ zdůrazňuje.

Starosta Ivan Radosta ale netransparentnost postupu odmítá. „Trošku mě mrzí, že se z toho udělala velká aféra. Trošku zbytečně, protože v roce 2000, kdy se uzavírala smlouva se současným lesním hospodářem a správcem, o tom také rozhodovala rada. Měla na to právo, patří to mezi takzvané zbytkové kompetence rady, takže jsme udělali to samé. Přihlásili se tři zájemci o správu lesů, s těmi nyní jednáme a uvidíme, jak to celé dopadne,“ doplňuje.

O tom, kdo nakonec bude hospodařit s milevskými lesy, by mělo být jasno v červnu.