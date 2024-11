Ředitele dopravního podniku si teď vybere koalice, kritizuje Scheinherr. ‚Absurdní,‘ nesouhlasí Hřib

Po nedávném zásahu policie se mění vedení pražského dopravního podniku. Ten vypsal výběrové řízení na nového generálního ředitele poté, co dozorčí rada odvolala Petra Witowského. „Byl dosazen pomocí otevřeného výběrového řízení. A neustále měl v baráku policii,“ říká pro Český rozhlas Plus náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). „Obviněný ale není,“ namítá zastupitel a šéf Praha sobě Adam Scheinherr v pořadu Pro a proti. Pro a proti Praha 21:17 4. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Scheinherr (Praha sobě) a Zdeněk Hřib (Piráti) | Foto: Kateřina Cibulka, Klára Škodová | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Pane Hřibe, proč byl odvolán i generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy Petr Witowski, když nebyl z ničeho obviněný?

Zdeněk Hřib (Piráti): Je to poměrně jednoduché. Ta aktuální kauza, to není nic nového, to je pokračování kauzy Dozimetr a její další větve. Za mě není vůbec akceptovatelné, aby ředitel největšího městského podniku měl neustále v baráku policii. Ten člověk má plat trojnásobku platu premiéra. Není akceptovatelné, aby byl tímto způsobem podnik vedený.

Neustále asi policie v dopravním podniku není. Předpokládám, že to byla určitá nadsázka z vaší strany. Pane Scheinherre, rozumíte důvodům, proč byl odvolán generální ředitel dopravního podniku?

Adam Scheinherr (Praha sobě): Za mě měli být především odvoláni ihned ti obvinění. Stalo se to až po nějakých osmi dnech. To považuji za selhání. Co se týká generálního ředitele, tak bylo domluveno, že bude vyhlášeno výběrové řízení, a najednou koalice otočila a ze dne na den ho odvolala.

Takže rozumíte důvodům, proč byl odvolán?

Scheinherr: Pan náměstek hned první den vypustil, že generální ředitel má být odvolán, ale žádné argumenty tam nepadly. Neprokázala se ani žádná spojitost pana generálního ředitele s tou kauzou.

A co říkáte na argument pana Hřiba, který jste slyšel? Že není dobře, když se generálnímu řediteli děje v podniku něco takového?

Scheinherr: Musíme se podívat, za kým ta odpovědnost jde. Kdo tam nominoval lidi, kteří jsou nyní obviněni. A to není generální ředitel. To jsou naopak koaliční strany pana náměstka Hřiba.

‚Otevřel dveře Dozimetru‘

Pane Hřibe, nenese odpovědnost za nastalou situaci v dopravním podniku někdo jiný než odvolaný ředitel?

Hřib: Základní problém pana Witowského byl, že on nebyl vůbec dosazen pomocí otevřeného výběrového řízení. Posadil si ho tam tady Adam Scheinherr, který teď zcela logicky argumentuje v jeho prospěch.

Vybrali si ho tak nějak mezi svými kamarády a přímo ho tam posadili. Ostatně podobný proces proběhl u Mateje Augustína (bývalého náměstka v dopravním podniku, pozn. red.), pro kterého pan Adam Scheinherr také hlasoval na dozorčí radě. Dosadil ho tak do představenstva dopravního podniku – tím otevřel dveře Dozimetru do dopravního podniku.

Co se týče pana Witowského, tak ten problém, který je teď aktuální v této větvi Dozimetru, je projekt komplexního bezpečnostního systému metra.

To je záležitost, která spadá do oblasti bezpečnosti, za kterou by pan Witowski v představenstvu přímo odpovědný. Přímo řídil pana ředitele Bohdana Frajta, bezpečnostního ředitele dopravního podniku, který byl obviněn.

A také pan Witowski celou dobu na dozorčí radě bagatelizoval kontakty pana Frajta například s dalším obviněným s panem Dovhomiljou, protože se objevily fotografie, bylo to v médiích…

Výběrové řízení

Jen pro korektnost uvedu, že pan Witowski se teď ve veřejných vystoupeních hájí a říká, že za kauzu nenese odpovědnost. Pane Scheinherre, není to tak, že pan Witowski, když byl dosazený za vašeho působení, je tak trochu váš kůň? Že se ho zastáváte hlavně z tohoto důvodu a nejste schopný vidět jeho spoluzodpovědnost za situaci v dopravním podniku?

Scheinehrr: V proslovu pana Hřiba nezazněly argumenty. Snaží se jen něco vytahovat z minulosti. Každopádně on byl vybrán pomocí headhunterů. Výběrové řízení proběhlo, bylo tam deset nebo patnáct nominantů.

Nicméně to nebylo veřejné výběrové řízení...

Scheinherr: To není v podstatě ani dnes, protože stejně si o kandidátovi rozhodne koalice za zavřenými dveřmi. Naopak zeptejme se pana náměstka Hřiba, proč tedy k tomu otevřenému výběrovému řízení nepřizval zástupce opozice?

Otázka na vás pane Hřibe, nemohlo být vypsané výběrové řízení na nového generálního ředitele Dopravního podniku hlavního města Prahy o něco transparentnější?

Hřib: Mně přijde naprosto absurdní, že tady Adam Scheinherr kritizuje otevřené výběrové řízení.

Za prvé je to otevřené výběrové řízení. Rozhodně je otevřené na rozdíl od toho, co udělal Adam Scheinherr, který tady teď tvrdí, že na to použil nějaké headhuntery. To je pro mě dost nová informace. Pokud vím, tak byl vybrán známý jeho kolegy ze zastupitelského klubu Praha sobě. A vůbec tedy nevím, jakým procesem k tomu dospěli.

